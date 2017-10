Barcelona nechce nezávislost. Díky Španělsko, skanduje až milion Katalánců

/ŽIVÝ PŘENOS, ANKETA, FOTOGALERIE/ V katalánské Barceloně se koná velká demonstrace za jednotu Španělska. Svolala ji organizace Katalánská občanská společnost, do ulic vyšel podle organizátorů až milion lidí. Protesty jsou poklidné, lidé nadšeně vyjadřují nesouhlas s páteční rezolucí o nezávislosti, již vyhlásil katalánský parlament.

„Všichni jsme Katalánsko“. Pod tímto sloganem se v Barceloně od 12:00 SEČ odehrává mohutný protest proti rezoluci o nezávislosti, v pátek schválenou katalánským parlamentem.

Podle španělského listu El País i dalších deníků a pozorovatelů je v ulicích katalánské metropole nejméně milion stoupenců španělské celistvosti.

Živý přenos z Barcelony:

Protestující nesou španělské i katalánské vlajky a volají „Díky Španělsko, Katalánsko tě miluje“ či „Nestyď se za to, že miluješ Španělsko“.

Manifestace se účastní i někteří místní politici, lídři stran, které odmítli v pátek v katalánském parlamentu hlasovat pro rezoluci o nezávislosti.

Katalánský parlament má 135 členů, pro rezoluci hlasovalo 70 ze 135 poslanců Ještě předtím ale 50 poslanců tří opozičních stran (lidovců, socialistů a Ciutudans) stran opustilo sál, aby dali najevo, že s hlasováním nesouhlasí.

Průzkum protišpanělských nálad

Španělský deník El Mundo přinesl průzkum veřejného mínění společnosti Sigma Dos, podle něhož by nyní ve volbách separatisté ztratili většinu v regionálním parlamentu.



Nejvíce hlasů (26,4 procenta) by sice dostala separatistická strana Republikánské levice Katalánska (ERC), dohromady by ale separatistické strany obsadily ve 135členném parlamentu jen nejvýše 65 křesel a k absolutní většině by jim chyběly tři mandáty.

Volby rozhodnou

Ve volbách, které se mají konat 21. prosince, zatím mohou kandidovat i ministři sesazené katalánské vlády včetně premiéra Carlese Puigdemonta.

Zástupci katalánské vlády nejsou obviněni, ale nad některými se vznáší trestní stíhání kvůli rezoluci o nezávislosti; třeba Puigdemontovi hrozí španělská prokuratura až třictiletým trestem za vzputu.

Již v sobotu mluvčí španělské vlády Íňigo Méndez ovšem uvedl, že "vláda bude ráda, když se sesazený katalánský premiér Carles Puigdemont prosincových voleb zúčastní."