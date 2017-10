Barcelona slaví, padají španělské vlajky. Puigdemontovi hrozí až 30 let vězení

Barcelonské náměstí Sant Jaume, kde sídlí regionální vláda, je zcela zaplněné lidmi, asi šesti tisíci. "Republika bude žít díky síle lidu. Ahoj Katalánská republiko," hlásá tu Katalánské národní shromáždění (ANC), jedna ze stran, jež dnes po druhé hodině tamního času vyhlásilo rezoluci o vyhlášení nezávislosti. Pro rezoluci hlasovalo 70 ze 135 poslanců.

Slaví se i jinde v Katalánsku, například radnice v Gironě sundala ze své budovy španělskou vlajku a nechala tam jen zástavu katalánskou a vlajku Evropské unie.

Živý přenos z Barcelony:

Někteří významní Katalánci ale vyjadřují i nespokojenost. Například starostka Barcelony Ada Colauová kritizuje přijetí rezoluce o nezávislosti. "Říkám sama za sebe: ne, ne článku 155 (ústavní článek umožňující omezení autonomie)… ," napsala Colauová na Twitteru. Jedním dechem ale dodala, že bude bránit katalánské instituce.

No en mi nombre #NiDUIni155 https://t.co/tZha1LM5Fx pic.twitter.com/vRAh23s06T

Na tweet premiérky se okamžitě sesypaly odmítavé reakce, včetně požadavku okamžité rezignace.

The people are demanding that @AdaColau immediately recognises #RepublicofCatalonia! https://t.co/O99FG6tgFw