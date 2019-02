Proces s dvanácti lídry loňského pokusu o osamostatnění Katalánska probíhá v době, kdy se Španělsko začíná připravovat na předčasné volby. Ty by tak mohly být sílící nespokojeností v regionu, kde žije zhruba 15 procent obyvatel země, značně poznamenány.

„Je to vůbec nejdůležitější soud, který jsme tu od počátku demokracie měli,“ řekl v úterý reportérům předseda Nejvyššího soudu Carlos Lesmes. Soudní stání, které může trvat několik týdnů i měsíců, rozhodne, zda obvinění politici zůstanou ve vězení, kde někteří z nich pobývají od svého zadržení již déle než rok.

Obžalovaní politici čelí obvinění ze vzpoury a zneužívání veřejných prostředků a v případě odsouzení jim hrozí tresty odnětí svobody v rozmezí od šestnácti do pětadvaceti let. Katalánský ministr zahraničí Raul Romeva však věří, že je soud osvobodí. „Trest vězení by navždy uvrhl stín na historii i budoucnost Španělska,“ prohlásil.

Mezi obžalovanými chybí jméno bývalého katalánského premiéra Carlese Puigdemonta, který krátce po neúspěšném referendu uprchl ze země do exilu v Belgii. V případě jeho návratu do země ho čeká samostatné soudní stání.

Španělský premiér Pedro Sánchez v pátek oznámil, že se předčasné volby uskuteční 28. dubna letošního roku. Důvodem je neúspěch vlády, které se v parlamentu nepodařilo prosadit návrh rozpočtu na letošní rok. Klíčovou roli při odmítnutí rozpočtu sehráli právě poslanci z řad katalánských separatistů.

Hundreds of thousands take to the streets of Barcelona to protest the trial of Catalan politicians charged with 'rebellion' for organising independence referendum "self-determination is not a crime" #Alcemnos #AutodeterminacióNoÉsDelicte

