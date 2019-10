V Barceloně dnes protestovaly desetitisíce lidí proti katalánskému separatismu. Podle organizátorů se pochodu zúčastnilo 400 tisíc lidí, policie však hovoří o 80 tisících účastníků. Zastánci jednotného Španělska mávali národními i katalánskými vlajkami a vyzývali k ukončení nejhlubší politické krize, která region v posledních desetiletích zasáhla, informovala agentura AP.

Zastánci jednotného Španělska pochodují Barcelonou 27. října 2019 | Foto: ČTK

"My jsme také Katalánci, zastavte toto šílenství!" stálo na jednom z transparentů. "Cítíme nutnost volat, že Katalánsko je součástí Španělska," citovala agentura AP 52letého řidiče kamionu, který se dnešního pochodu účastnil. "Snaží se, aby to vypadalo, že Katalánsko není Španělsko, ale to není pravda. Ani v minulosti, ani v současnosti, ani v plánech, které máme pro budoucnost," dodal.