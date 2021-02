Podle videa umístěného na facebooku se před lékařskou univerzitou ve v druhém největším městě Barmy sešlo okolo dvacítky protestujících. Lidé mávali transparenty s nápisem "Lidé demonstrují proti vojenskému převratu" a skandovali hesla požadující propuštění uvězněných politiků.

Předchozí barmské junty se pouliční protesty nebály krvavě potlačit, připomíná Reuters.

Barmská armáda v pondělí provedla vojenský převrat, při kterém zadržela šéfku barmské vlády Do Aun Schan Su Ťij a prezidenta Win Myina a vyhlásila v zemi na rok výjimečný stav. Oba politici čelí obviněním, které lidskoprávní organizace označují za nepodložená. Armáda převrat zdůvodnila údajnými podvody při listopadových volbách a generál Min Aun Hlain, který se postavil do čela státu, slíbil zahájit vyšetřování nesrovnalostí. Dění v zemi odsoudila řada států i organizací.

OSN chce na Barmu tlačit

Generální tajemník OSN António Guterres ve středu večer vyzval k vytvoření tlaku na barmskou armádu. "Uděláme, co je v našich silách, abychom mobilizovali veškeré klíčové aktéry a mezinárodní společenství a vytvořili dostatečný tlak na Barmu, a zajistili tak, že tento převrat neuspěje," uvedl Guterres v rozhovoru s listem The Washington Post. "Po volbách - volbách, o kterých se domnívám, že se konaly normálně - je to absolutně nepřijatelné," dodal šéf OSN.

O společném stanovisku jedná i Rada bezpečnosti OSN, která se z iniciativy Británie zabývala návrhem převrat odsoudit, armádu vyzvat k respektování lidských práv a propuštění zadržených. Takové stanovisko však musí schválit všichni členové rady a hrozí, že s ním nebudou souhlasit Rusko a zejména Čína, které mají právo veta.