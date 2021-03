Bezpečnostní složky zatýkají po stovkách a manifestace rozhání vodními děly, slzným plynem, omračujícími granáty a zřejmě také střelbou.

"Policie a vojáci zasáhli proti poklidným demonstracím během dne a na několika různých místech země. Použili smrtící i jiné zbraně, které podle spolehlivých informací, jež Úřad vysoké komisařky OSN pro lidská práva získal, zabily 18 lidí a způsobily zranění více 30 lidem," uvedl úřad OSN, který také tvrdé represe v Barmě odsoudil.

Podle stanice BBC jsou mrtví hlášení z měst Rangún, Dawei i Mandalaj. Policie tam proti demonstrujícím použila ostrou munici, slzný plyn i gumové projektily.

Zásahy bezpečnostních složek proti shromážděním se podle agentury AP zdají být čím dál agresivnější, ovšem protestní hnutí dosud neztrácelo na síle. Odhodlání demonstrujících vyjádřil jeden z demonstrantů Ňjan Win Šein, jehož citovala agentura Reuters: "Když nás zatlačí, zvedneme se, když na nás budou útočit, budeme se bránit. Nikdy nepoklekneme před botami vojáků."

Omračující granáty

V největším barmském městě Rangúnu násilnosti vypukly dopoledne při pochodu studentů medicíny. Záběry zveřejněné na sociálních sítích ukazovaly demonstranty prchající před policisty i to, jak lidé pomáhají zraněným. Co jim krvavá zranění způsobilo, nebylo jasné, některá média ale hlásila střelbu ostrými náboji. Desítky studentů a dalších lidí skončily ve vazbě, píše AP. Jedna žena zemřela na infarkt poté, co policie zasáhla omračujícími granáty proti demonstraci učitelů v Rangúnu. O úmrtí informovala dcera oběti a kolegové učitelé, píše Reuters.

Police celebrate after crackdown and brutally attack to peaceful protesters. They are cheer and gesture showing fuck you to civilian. #Myanmar at Mandalay. #WhatsHappeningInMyanmar #HowManyDeadBodiesUNNeedToTakeAction pic.twitter.com/jZ9jwgToJ9 — Eric THura (@ThuraEric) February 28, 2021

"Barma je jako bitevní pole," napsal na twitteru kardinál Charles Maun Boul, nejvyšší představitel katolické církve ve většinově buddhistické Barmě. Zveřejnil také fotografie jeptišky, která prosí policisty, aby nestříleli do pokojných demonstrantů.

Stovky demonstrantů se odmítly rozejít, nadále zůstávají v ulicích, provolávají protestní hesla a zpívají protestní písně. V ulicích vyrostly barikády.

Státní televize MRTV uvedla, že v sobotu policie zatkla více než 470 demonstrantů. Zatím není jasné, kolik lidí bylo zatčeno při nedělních protestech.

Armáda se v Barmě na začátku měsíce chopila moci poté, co civilní vůdkyně země Do Aun Schan Su Ťij a její politická strana jasně opanovaly podzimní volby. Vedení armády výsledky označilo za zmanipulované a nechalo Su Ťij i řadu jejích stranických kolegů zatknout. Převrat, který zastavil postup země k demokracii, vyhnal do ulic statisíce lidí a byl odsouzen západními zeměmi.