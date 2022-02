Před převratem byli Hera, Zin a Phyo studenty, měli se z nich stát lékaři a informatici. Žili v zemi, která rychle doháněla zpoždění za světem. Jsou zvyklí na necenzurovaný internet, výběr peněz z bankomatů a svobodu slova. Dnes je však děsí vyhlídka na možnost návratu do časů jejich rodičů a prarodičů. Do chudého a zaostalého života odříznutého od světa. Do života plného strachu z udání.