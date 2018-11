Barnier varuje Británii: Je čas dohodu podepsat, jiná už nebude

„Vzhledem ke složitým okolnostem vyjednávání a extrémní složitosti celé problematiky odchodu Britů z Evropské unie je dohoda, která je na stole, tou nejlepší a jedinou možnou,“ prohlásil Barnier na půdě Evropského parlamentu v očekávání verdiktu z Londýna, kde se premiérka Mayová snaží přesvědčit poslance před klíčovým hlasováním. To se uskuteční již 11. prosince. „Nyní je čas na podpis,“ dodal.

„Jsem přesvědčený, že budeme schopni spolupracovat v rámci opravdového a bezprecedentního partnerství,“ uvedl na téma budoucích vztahů mezi Británií a Evropou. „Není to otázka vítěze a poraženého, protože brexit znamená prohru pro každého. Nemá žádnou přidanou hodnotu,“ konstatoval Barnier.

Ke stejnému závěru došli i autoři nezávislé analýzy, kterou si nechala vypracovat britská vláda. Podle té bude jakákoli varianta brexitu pro Velkou Británii nevýhodná. Zatímco odchod z Evropské unie s dohodou, kterou se podařilo vyjednat vládě premiérky Mayové, bude představovat propad HDP o necelá čtyři procenta, odchod bez dohody by znamenal oslabení ekonomiky o více než devět procent.

Analýza navíc počítá pouze s variantou, že se nezmění pravidla pro migraci. Pokud by je Londýn zpřísnil, země by přišla o levnou nekvalifikovanou pracovní sílu ze zahraničí a ekonomický pád by mohl být ještě výraznější.

Today we see what really lies behind Labour’s approach to Brexit.



They want to cause chaos, frustrate Brexit and overturn the will of the British people.



That would be a betrayal of the many by the few. pic.twitter.com/LFc5WBiCgr