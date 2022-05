Goldenová se svěřila stanici CNN, že syn na mobilu miluje aplikaci fotoaparát a dělání selfie. „Rád se kouká na svůj obraz,“ vysvětlila. Dodala, že na mobilu nehraje žádné hry ani nic podobného. Co netušila, bylo, že tentokrát se Barrett nekochal pouze svým odrazem, ale využil odemčeného telefonu k nákupu.

Když jí později došla zpráva z donáškové aplikace DoorDash, že její objednávka bude trvat déle než obvykle, zmátlo ji to. Příležitostně si sice nechávala dovézt jídlo pro své další dvě děti, ale toho rána si byla jistá, že jim připravila obědy.

Náhle před domem zastavil kurýr. „Nechápala jsem, co se děje. Došla jsem k němu a kurýrka vytáhla obrovskou McDonald tašku, podívala se na mě a dala mi 31 cheeseburgerů,“ popsala situaci Goldenová.

Zdroj: Youtube

Prvně si myslela, že si žena spletla dům. Potom si ale uvědomila, že si Barrett hrál s jejím telefonem a napadla ji neuvěřitelná myšlenka. „Šla jsem si zkontrolovat aplikaci a opravdu tam byla objednávka z doby, kdy u sebe mobil měl,“ nemohla tehdy uvěřit svým očím. Objednávka ji zpočátku ještě více zmátla, protože nikdo z rodiny cheeseburgery nejí.

O nečekaném nákupu napsala na facebook, a protože malý Barrett nesnědl víc jak půlku jednoho burgeru, nabídla je na svém profilu zadarmo k rozebrání. „Jedna těhotná žena přišla a chtěla jich šest,“ pousmívala se. Co jí zbylo, rozdala sousedům.

Celkem Barrett za celou objednávku zaplatil v přepočtu 2 113 korun. „Nechal jim tam dokonce velmi štědré dýško ve výši pětadvaceti procent,“ sdělila s humorem.

