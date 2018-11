Bavorsko čeká nová koaliční vláda. CSU se dohodla se Svobodnými voliči

Necelé tři týdny po zemských volbách v německé spolkové zemi Bavorsko našla vítězná Křesťanskosociální unie (CSU) partnera, se kterým vstoupí do koalice. Dohodu se stranou Svobodní voliči (Freie Wähler) v pátek oznámil dosavadní bavorský premiér Markus Söder (CSU).

„Dosáhli jsme toho,“ řekl Söder na společné tiskové konferenci. Jeho novopečený koaliční partner Hubert Aiwanger, předseda Svobodných voličů, pak dodal: „Je to průlom.“ K obsahu koaliční dohody a dalším podrobnostem se oba politici odmítli vyjádřit s tím, že je musí nejprve v neděli projednat a schválit vedení obou stran.

V zemských volbách, které se konaly 14. října, CSU získala pouze 37,2 procenta, což je nejhorší výsledek za téměř 70 let. V příští vládě se proto neobejde bez koaličního partnera, což se naposledy stalo v letech 2008 až 2013. Po předběžných jednáních se Zelenými a Svobodnými občany pak dala CSU přednost druhé straně, se kterou si je politicky nejblíže.

V případě, že dohodu obě strany schválí, bude koaliční smlouva podepsána v pondělí ráno a již nic nebude bránit tomu, aby byl v úterý Söder znovu zvolen bavorským premiérem. Tím se poprvé stal letos v březnu, když převzal funkci po předsedovi CSU Horstovi Seehoferovi, který odešel do Berlína jako federální ministr vnitra.

Mohl by nahradit Seehofera v čele CSU

Podle listu Süddeutsche Zeitung by však mohl Söder letos nahradit Seehofera i v další funkci. Na stranickém sjezdu, který se bude konat 8. prosince, by měl být podle zákulisních informací zvolen do čela CSU.

Markus Söder přitom svou kandidaturu na předsedu CSU dlouho odmítal. Údajně to bylo proto, že se chtěl plně soustředit na svou funkci premiéra. Süddeutsche Zeitung však píše, že za tím mohla být i nechuť ke spolupráci s kancléřkou Angelou Merkelovou. Poté, co tento týden oznámila rozhodnutí znovu nekandidovat do čela CDU, se však situace změnila.