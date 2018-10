Bavorsko zažije o víkendu přelomové volby. Očekává se další propad CSU

Bavorsko, spolkovou zemi sousedící s Českem, čekají v neděli přelomové volby. Očekává se, že v nich dramaticky ztratí vládní Křesťanskosociální unie (CSU), která by mohla dosáhnout nejhoršího výsledku za téměř 70 let. Výrazně posílit má naopak Alternativa pro Německo (AfD), která se podle všeho poprvé dostane do bavorského parlamentu.

Jestliže ještě v roce 2013 získala CSU v bavorských volbách 47,7 procenta hlasů, současné průzkumy jí přisuzují pouze něco málo přes 33 procent. CSU ohrožuje především nástup krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD), která dosud v bavorském parlamentu chyběla, ale nyní v předvolebních průzkumech získává přes 14 procent. Bavorští politici se proto AfD v posledních měsících snažili sebrat vítr z plachet, když mimo jiné přitvrdili v protiimigrační rétorice, což během léta vyvolalo hlubokou krizi ve vládní koalici. ČTĚTE TAKÉ: Další porážka pro Merkelovou. Její spojenec skončil ve vedení klubu CDU/CSU Podle průzkumů by tak bavorské volby mohly pro CSU skončit největším propadákem za posledních téměř 70 let. Strana od druhé světové války vyhrála všechny bavorské volby kromě jediných, konaných v roce 1950. I tentokrát podle všeho zvítězí, reálně jí však hrozí, že bude muset skládat koalici. Od roku 1962 přitom s jedinou výjimkou stavěla pouze jednobarevné vlády. Alarmující je i skutečnost, že podle průzkumu, jehož výsledky zveřejnil německý deník Süddeutsche Zeitung, stojí o zachování jednobarevné vlády CSU pouze 23 procent Bavorů. Až 71 procent z nich si naopak myslí, že koaliční vláda bude pro Bavorsko lepší variantou. Ministr vnitra Seehofer na pranýři Nejpravděpodobnějšími koaličními partnery CSU jsou podle německých médií pro CSU Svobodní voliči (FW) či svobodní demokraté (FDP), kterým předvolební průzkumy předpovídají zisk kolem deseti, resp. šesti, procent hlasů. Naopak spojení se Zelenými, kteří by se se ziskem 18 procent mohli stát druhou nejsilnější stranou, je nepravděpodobné. A to zejména kvůli zásadně odlišným názorům na ekologickou nebo migrační politiku. ČTĚTE TAKÉ: Německý šéf kontrarozvědky končí ve funkci. Kvůli výrokům o Chemnitzu Očekávaný volební neúspěch CSU už nyní vede k debatám o tom, kdo je za něj zodpovědný. Pro velkou část straníků není hlavním viníkem stávající bavorský premiér Markus Söder, ale předseda strany a německý ministr vnitra Horst Seehofer, kterému mnozí z nich vyčítají malý důraz ve snaze omezit nelegální migraci a její dopady na Bavorsko. Politologové přitom upozorňují, že neúspěch CSU v zemských volbách by se mohl promítnout na celostátní úrovni. Při rekordně nízkém zisku by Seehofer pravděpodobně musel rezignovat na post předsedy strany, což by nejspíš znamenalo i konec jeho vládního angažmá ve funkci ministra vnitra. Otázkou zůstává, zda by se CSU následně nezačala výrazněji distancovat od kabinetu kancléřky Angely Merkelové. Jak volby v Bavorsku dopadly, bude jasné v neděli po šesté hodině odpoledne, kdy se uzavřou volební místnosti. Zúčastnit se jich bude moci na 9,5 milionu oprávněných voličů. ČTĚTE TAKÉ: Pohled na migranty rozdělil Chemnitz i celé Německo, upozorňuje AFP

Autor: Tereza Polaczyková