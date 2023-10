Po princi Harrym a jeho manželce Meghan streamovací služba přinesla další dokumentární sérii o ikonickém manželském páru. Diváci mohou nově nahlédnout do soukromí fotbalisty Davida Beckhama a jeho ženy Victorie. Podle britských a amerických médií je série především oslavou jejich vztahu.

Vše, co jsem chtěl v životě dělat, byl fotbal. I tato slova zaznívají z úst uctívaného britského fotbalisty Davida Beckhama v novém čtyřdílném dokumentu streamovací služby Netflix. Série s jednoduchým názvem Beckham přibližuje život úspěšného sportovce i jeho dlouholetý vztah s manželkou Victorií, původně zpěvačkou známou pod přezdívkou Posh Spice z britské hudební skupiny Spice Girls, nyní módní návrhářkou.

Upoutávka k dokumentu Beckham:

Zatímco svět zná Davida Beckhama jako šestinásobného vítěze anglické fotbalové ligy, potetovaný sexsymbol a jeho ženu Victorii jako Spice Girl, která se nikdy neusmívá, dokument sliboval, že ukáže „skutečný život“ Beckhamových. Lidé se třeba dozvědí i to, jak má David Beckham zorganizovaný šatník, že jeho koníčky jsou včelařství a lego, nebo že se do něj jeho manželka zamilovala po prvním rozhovoru.

„Řekl jsem, že pokud do toho půjdu, chci to udělat pořádně. Moje žena je nadšená, děti si to užívaly. Je pro ně důležité pochopit, co se dělo posledních třicet let,“ řekl o pořadu Beckham v rozhovoru pro CNBC.

Na rozdíl od podobné dokumentární série o jiném slavném manželském páru - princi Harrym a Meghan Markleové - Netflix v tomto případě žádné kontroverzní bomby neodpálil.

„Mezi nejdůležitější odhalení z dokumentu patří to, že Victoria přiznala, že řekla Davidovi o svém těhotenství (čekala syna Brooklyna) v noci před zápasem Anglie s Argentinou na světovém šampionátu 1998. Při zápasu následujícího dne dostal David červenou kartu za kopnutí argentinského hráče Diega Simeoneho. Anglie prohrála na penalty a vypadla z turnaje,“ zmiňuje list The Independent.

Ani Beckhamovi se nevyhnuly deprese

V dokumentu Beckhamovi také přiznali, že po této události trpěl tehdy 23letý fotbalista depresemi. „To, čím jsem procházel, bylo extrémní. Celá země mě nenáviděla. Nenáviděla. Změnilo mi to život. Cítil jsem se zranitelný a sám. Kamkoliv jsem šel, jsem se denně setkával se šikanou,“ vzpomíná Beckham.

Britská média ale kritizují, že když padne v sérii zmínka o nařčeních z doby, kdy hrál za Real Madrid, o jeho údajném mileneckém vztahu s asistentkou, přímé odpovědi se diváci nedočkají.

„Série obsahuje spoustu nostalgie, fotbalové velikány a poutavý portrét zrodu značky celebrit. Posh a Becks si rádi povídají o čemkoli, od rvaček, TÉ červené karty, sarongů až po ladící fialové svatební šaty, ale režisér Fisher Stevens zůstává přátelský i u složitějších témat,“ hodnotí třeba recenze listu The Independent.

Podobně recenze portálu Slate píše, že dokument je především oslavou manželství páru.

Přesto, jak připomíná stanice Sky News, Victoria v dokumentu uznala, že údajný fotbalistův poměr a mediální bouře kolem něj pro ni byly nejhorší chvíle života.