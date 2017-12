Výbuch pyrotechniky vážně zranil 39 Kubánců. Jsou mezi nimi i děti

Prahu čeká příští rok hned několik velkých investičních projektů. Nejvíce peněz chce hlavní město vložit do přípravy na stavbu metra D. Z rozpočtu města je vyčleněno asi 1,72 miliardy korun. Přes miliardu půjde na dostavbu Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV). Praha by měla získat nové sídlo pro záchranáře a měla by začít s úpravami Výstaviště. Pokračovat budou i práce na přípravě nového územního plánu.