Belgická modelka rozhněvala Židy. Vyfotila se nahá u Zdi nářků

/FOTOGALERIE/ Belgická umělkyně Marisa Papen se dostala do nelibosti židovského národa. Zveřejnila totiž své snímky, kde se ukazuje zcela nahá před jedním z nejposvátnějších židovských míst, Zdi nářků v Jeruzalémě. Nejde ale o jediný její prohřešek. Minulý rok byla za podobný incident zatčena v Egyptě.

„Je to nejapný incident, vážný a politováníhodný, uráží posvátnost místa a pocity těch, kteří se sem chodí modlit,“ komentoval necudné chování rabín Shmuel Rabinovich. Někteří ji dokonce obvinili z antisemitismu. Modelka se tak dostala do hledáčku světových médií, včetně BBC.

„Je to prostředek, jak lépe vyjádřit umění,“ uvedla umělkyně pro list The Times of Israel. Svoji necudnou fotografii pak nazvala „Zeď hanby“.

Snímek se jí povedlo pořídit tak, že se spřátelila s člověkem, který bydlí v domě naproti zdi. Ten ji pak pozval do svého domu na čaj, načež ho modelka požádala, zda by se se svým fotografem nemohli podívat na střechu. „Musela jsem mu vysvětlit, že oblečení si sundám jen na chvíli kvůli fotce,“ popsala situaci. V okolí Chrámové hory totiž panují přísná bezpečnostní opatření.

Svatou zemi Papen navštívila na tři dny na výročí 70. let od založení státu Izrael, během které byla otevřena americká ambasáda v Izraeli, kterou sem americký prezident Donald Trump nechal přesunout z Tel Avivu.

Nejde ale o její jediný prohřešek. Kontroverzní modelka se minulý rok dostala do egyptského vězení za to, že se vyfotila nahá před egyptským chrámem v Luxoru. „Moje zkušenost s Egyptem mě přiměla posunout hranice náboženství a politiky ještě dále tím, že ukážu své osobní náboženství světu, kde svoboda se stává velmi luxusním zbožím,“ dodala Papen.

V Luxoru jí a jejího fotografa loni v září zadržela policie, která dle jejích slov chtěla úplatek. Nakonec oba strávili noc ve vězení a ráno byli propuštěni. „V Egyptě jsme prováděli umění s respektem k egyptské kultuře. V jejich očích šlo o porno nebo něco takového,“ uvedla pro list The Sun.