Jedna je dnes pekařkou, druhý se chce stát knihovníkem: oba za sebou zaklapli bránu nemocnice a zanechali za sebou stres a nesnesitelné pracovní podmínky způsobené pandemií covidu-19. Píše o tom agentura AFP.

Lékařský personál v nemocnici MontLegia v belgickém Lutychu | Foto: ČTK / ČTK

Nolwenn Le Bonzecová přišla z Bretaně do Bruselu za prací, ale před šesti měsíci bez výčitek svlékla zdravotnickou uniformu a začala péct sladké košíčky. Je přesvědčena o tom, že jí tato radikální změna zachránila duševní rovnováhu. "Pracovala jsem v nemocnici pět let a pozvolna jsem pozorovala, jak se zhoršují pracovní podmínky a zdraví se stává zbožím, zatímco na počátku to bylo poslání, které jsme dělali pro lidi," říká sedmadvacetiletá žena.