Na malou, ale rozdělenou Belgii znovu tvrdě dopadla pandemie covidu-19. V současnosti z ní přicházejí informace o šíření nákazy, které patří v Evropě k těm nejhorším, píše agentura AP.

Zdravotníci ošetřují pacienta s koronavirem v nemocnici v belgickém Lutychu | Foto: ČTK / ČTK

Jestli vůbec existuje nějaký společný nepřítel vlámsky a francouzsky mluvících obyvatel Belgie, pak by to měl být koronavirus. Ale i nyní spolupráce mezi regiony vázne do té míry, že belgičtí biskupové ve jménu boha vyzývají lidi, aby se semkli. "Boj s koronavirem vyhrajeme jedině tehdy, když budeme postupovat společně," vzkázali biskupové v dopise zveřejněném před nedělním svátkem Všech svatých. V Belgii různá opatření kvůli šíření infekce zavedl federální kabinet a tři regionální vlády.