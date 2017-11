Belgie zatkne Puigdemonta. Podle médií se tak stane během několika hodin

Belgická prokuratura nařídí zatčení sesazeného katalánského premiéra Carlese Puigdemonta a čtyři exministry, kteří se teď zdržují v Belgii. Mělo by se tak stát během několika hodin. S odvoláním na španělské úřady informovala agentura EFE.

Pak bude podle mluvčího prokuratury jmenován soudce, který rozhodne, zda jsou oprávněné důvody vyhovět evropskému zatykači, který tento týden vydalo Španělsko.

Puigdemont je obviněn ze vzpoury a zneužití veřejných peněžních prostředků a porušení důvěry týkající se kampaně nezávislosti Katalánska.

Ve 14:00 hodin místního času (ve 13:00 středoevropského času) má v Belgii proběhnout tisková konference. "Zatím nemohu potvrdit zatýkání pěti lidí, "řekl mluvčí prokuratury Gilles Dejemeppe.

Podle belgických postupů musí státní zástupci přivést podezřelého k soudu, ten má 24 hodin na to, aby se rozhodl, zda schválí zatýkací rozkaz. Odvolání může prodloužit proces až na 45 dní. To by znamenalo, že by mohl podle EFE vzhledem k zákonným lhůtám zůstat v Belgii více než dva měsíce, tedy i v době předčasných voleb do katalánského parlamentu. Ty jsou vypsány na 21. prosince.