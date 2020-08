Již v sobotu byla zadržena šéfka volební kampaně Svjatlany Cichanouské, která je hlavní protikandidátkou autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka. Dnes se na sociálních sítích objevila informace, že zemi kvůli obavám o svou bezpečnost opustila i Veronika Capkalová, která stála dosud po boku Cichanouské.

Capkalová je manželkou bývalého prezidentského kandidáta Valeryje Capkala, který ze země kvůli obavám ze zatčení uprchl již před několika týdny. Podle mluvčí Cichanouské bylo dnes ráno zadrženo osm dalších lidí z jejich volebního týmu.

Svjatlana Cichanouská, 37letá bývalá učitelka, se ve volbách rozhodla kandidovat místo svého manžela, vězněného opozičního blogera Sjarheje Cichanouského. A do ulic Minsku i dalších běloruských měst přilákala na předvolební setkání velké množství lidí. Kvůli obavám o svou bezpečnost strávila Cichanouská noc na dnešek mimo svůj domov. Již dříve odvezla ze země do bezpečí i své děti, protože jí bylo vyhrožováno, že o ně přijde, jestliže se z prezidentského klání nestáhne.

Jak Cichanouská nedávno uvedla v rozhovoru s britskou BBC, lidé v Bělorusku nevěří, že volby budou spravedlivé. "Já ale stále věřím, že náš prezident pochopí, že jeho čas vypršel. Lidé ho už nechtějí," dodala.

I když se volební místnosti otevřely až dnes ráno, podle volební komise již více než 40 procent voličů hlasovalo předem v takzvaném předčasném hlasování. To je podle opozice hlavní způsob, jak režim výsledky voleb falšuje. "Pět nocí volební urny nikdo nehlídal, což dává úřadům široké pole působnosti pro manévrování," uvedla k této praxi již dříve Veronika Capkalová. Na sociálních sítích se objevily informace, že v některých volebních místnostech již došly hlasovací lístky. Jak to ironicky komentovali uživatelé internetu: "To se stává, když falšuješ příliš urputně a odhodlaně."

Čeká se další vítězství Lukašenka

Lukašenko poté, co odevzdal svůj hlas v Minsku, znovu varoval před pokusy o převrat ve své zemi údajně vedenými ze zahraničí. V Bělorusku nicméně není podle něj situace podobná občanské válce a všechno je pod kontrolou. "To vám garantuji," ujistil novináře na záběrech televize Belarus-1 prezident, kterého kritici označují za "posledního diktátora Evropy". Na sociálních sítích se podle agentury DPA objevily fotografie vojenských vozidel na přístupových cestách k Minsku.

Podle stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) informovali zpravodajové jen pár hodin po otevření volebních místností, že úřady v Minsku očividně zablokovaly přístup k internetu a sociálním sítím v centru běloruské metropole. Facebook, Messenger, YouTube, Instagram a WhatsApp, ty všechny zaznamenávaly výpadky spojení přes mobilní internet. Nepřístupné jsou podle novinářů i dvě lokální webové stránky monitorující volební dění.

Roman Vasjukovič, reportér živého zpravodajství z volebního dne v Minsku pro Current Time TV, řekl, že blokády internetu komplikují a znemožňují nezávislým médiím informovat o volebních nesrovnalostech, které zdokumentovala.

"Spojení se minutu po minutě zhoršuje, mám na mysli internet," prohlásil. "Je velmi těžké zajistit živé vysílání nebo odeslat videozáběry. Zpravodajské weby jsou blokovány."

Hnutí Země pro život opoziční kandidátky Cichanouské dnes zveřejnilo na zpravodajském kanále Telegram výpovědi očitých svědků o volebních podvodech a manipulacích volební účasti. Uživatelům internetu poskytlo také návody, jak se mají chovat v případě zablokování sítě.

Dokonce i zpravodajové ruských státních médií si stěžovali, že už nic nefunguje.

"Nefunguje YouTube, Skype, e-mail ani Messenger," napsala například šéfredaktorka ruské zahraniční televize RT Margarita Simonjanová na Telegramu. Zpravodajský kanál podle ní ještě s omezeními funguje, nedají se už ale vkládat fotografie ani videa. "Tak je to v celém Bělorusku," poznamenala Simonjanová.

Podle pozorovatelů čelí již více než čtvrtstoletí vládnoucí Lukašenko v letošním hlasování nejsilnější opozici za poslední léta. Předvolební mítinky Cichanouské v mnoha běloruských městech přilákaly do ulic tisíce lidí. Volební kampaň poznamenalo masové zatýkání i zesílené represe vůči kritikům režimu.

Hlasování končí v 19:00 SELČ. Krátce poté se očekávají odhady výsledků. Na zveřejnění oficiálních výsledků má komise deset dnů, ale obvykle se tak děje den po hlasování. Před pěti lety byl Lukašenko prohlášen vítězem ještě v noci.