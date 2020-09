Běloruská prokuratura zahájila stíhání představitelky opozice Kalesnikavové

Běloruská generální prokuratura dnes oznámila, že zahájila trestní stíhání přední představitelky opozice Maryji Kalesnikavové. Podle médií se tak rozhodla poté, co vyšetřovací výbor členku vedení opoziční koordinační rady oficiálně obvinil z vyzývání k akcím ohrožujícím národní bezpečnost. Za to Kalesnikavové hrozí dva až pět let vězení.

Maryja Kalesnikavová, jeden z opozičních lídrů zdraví své příznivce v Minsku, 27. srpna 2020 | Foto: ČTK / ČTK

Generální prokuratura podle nezávislého serveru Tut.by Kalesnikavovou začala stíhat na základě článku trestního zákona, který se týká výzev k uchvácení moci nebo k činům ohrožujícím bezpečnost státu. Kromě Kalesnikavové je ze stejného trestného činu podezřelý i další člen vedení koordinační rady běloruské opozice Maksim Znak. Rada namítá, že její cíle i postup jsou v souladu se zákony a vycházejí z ústavy. Běloruská policie zadržela stovky demonstrantů. Lukašenko zamířil za Putinem Přečíst článek › Kalesnikavovou v pondělí 7. září zadrželi maskovaní lidé, zřejmě pracovníci běloruských bezpečnostních orgánů, a hned v noci na úterý se ji pokusili násilím dostat ze země, přes hranici do Ukrajiny. To se jim však nepodařilo, protože žena před hranicí roztrhala svůj cestovní pas a vylezla oknem z auta, které ji mělo vyvézt. Poté byla zadržena s obviněním, že chtěla ilegálně překročit hranici. Od té doby je ve vazbě. Vytvoření koordinační rady s cílem usnadnit dialog s úřady a předání moci iniciovala 14. srpna opoziční prezidentská kandidátka Svjatlana Cichanouská. Minskem pochodovalo na sto tisíc lidí. Policie zatýkala i v dalších městech Přečíst článek › Ta podle přesvědčení velké části běloruské veřejnosti prezidentské volby 9. srpna vyhrála. Úřady ale oficiálně za vítěze prohlásily Alexandra Lukašenka, který zemi vládne tvrdou rukou už 26 let a je podezříván, že výsledek hlasování nechal zfalšovat. V zemi kvůli tomu již šestý týden přes mnohdy brutální zásahy policie a zatýkání pokračují masové demonstrace. Jejich účastníci požadují odchod Lukašenka a konání nových poctivých voleb monitorovaných nezávislými pozorovateli jak z Běloruska, tak ze zahraničí.

Autor: ČTK