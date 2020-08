Agentura TASS napsala, že do centra Minsku se z okrajových částí stáhla vojenská technika a přijely tam autobusy se členy speciálních policejních sil OMON.

Podle zástupců opozice má demonstrace uspořádaná v den Lukašenkových 66. narozenin prezidentovi ukázat, že lidé jsou proti němu a že jeho čas po 26 letech u moci vypršel.

Poslední evropský diktátor

Také o dvou předchozích nedělích statisíce lidí na různých místech Běloruska protestovaly proti "poslednímu diktátorovi v Evropě". Policie proti demonstracím nezasáhla, nicméně po zatýkání a rozpouštění shromáždění v uplynulých dnech se očekává, že běloruské vedení nové masové demonstrace nepřipustí, píše DPA.

Běloruská společnost je po sporných prezidentských volbách z 9. srpna rozdělená, opozice jejich výsledky neuznává, jsou podle ní zfalšované. Protesty a stávky ve státních podnicích, které se v této zemi konají, jsou největší od vyhlášení nezávislosti Běloruska po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991.

Putin a Lukašenko se dohodli na schůzce v Moskvě



Ruský prezident Vladimir Putin a jeho běloruský protějšek Alexandr Lukašenko se dohodli, že se někdy v příštích týdnech setkají v Moskvě. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na dnešní oznámení Kremlu.



Putin a Lukašenko se od propuknutí již třítýdenních nepokojů, které v Bělorusku vyvolal výsledek prezidentských voleb, ještě nesetkali. Běloruská opozice výsledky voleb neuznává, jsou podle ní zfalšované. Oficiálně z nich vítězně vyšel Lukašenko.



Prezidenti se během dnešního telefonního rozhovoru shodli, že by měli posílit bilaterální vztahy a posílit spolupráci. "Bylo dohodnuto, že v následujících týdnech se bude konat v Moskvě schůzka," uvedl Kreml v prohlášení.



Moskvu a Minsk pojí od roku 1999 svazové soustátí. Bělorusko-ruské vztahy však v posledních letech nebyly bezproblémové. Minsk bývá považován za nejbližšího, i když občas svárlivého a zištného spojence Moskvy.



Na počátku letošního roku se obě země přely o cenu ropy. Rusko chce udržet Bělorusko ve sféře svého vlivu, a Minsk proto dostával ropu a plyn se slevou a výhodné úvěry. Moskva usiluje o užší politickou a hospodářskou integraci s Minskem, ale Lukašenko byl vůči užším vazbám soustátí poměrně zdrženlivý.



Ruský prezident nechal vytvořit policejní zálohy, o což jej požádal běloruský protějšek. Tyto síly by byly nasazeny v sousední zemi, pokud by se tam situace vymkla kontrole. Takový okamžik ale zatím nenastal, řekl ve čtvrtek Putin v rozhovoru pro televizní stanici Rossija 1.