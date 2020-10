Od začátku protestů, tedy od srpna, po skončení zmanipulovaných prezidentských voleb, běloruské ozbrojené síly a policisté (tzv. silovici) brutálně napadají pokojné protestující a mučí zadržené. Zcela přesný počet obětí není možné určit. Vyšetřovací výbor měl k dispozici pouze informace o protestujících v hlavním městě Minsku.

Ruská investigativní skupina nezávislých novinářů MediaZona zveřejnila na svých webových stránkách zprávu z Běloruska pod názvem Zbitý Minsk ve středu. Tvrdí, že jí byla předána anonymně. Zpráva obsahuje všechny dostupné informace o následcích protestů, včetně tabulek se stručnými informacemi o každém případě bití demonstrantů i materiály potvrzujících jejich mučení. I proto data uvedená ve zprávě vypadají velmi věrohodně.

Jak informuje polský deník Gazeta Wyborcza, který na zprávu upozornil, siloviky se během protestů zaměřili především na mladé muže. Průměrný věk zraněných je 31 let, nezávažnější zranění byla ta způsobená gumovými projektily a zábleskovými granáty. Silovici své údery cílili (a je třeba dodat, že stále cílí) především na hlavy, do hrudí a břich. Na zranění těchto částí těla zemřel 10. srpna i Aleksandr Tarajkowski, který se účastnil protestu u stanice metra Puškinskaja. Těžká zranění vedoucí k poškození lebky utrpěli pak především ti, kteří byli zasaženi gumovou kulkou do hlavy. Podobně vážná zranění byla způsobena i granáty, které byly masivně využívány během prvních dnů protestů.

Stovky zraněných

MediaZona uvádí i několik příkladů: „30letý muž přišel o pravou nohu následkem výbuchu granátu, 33letý muž měl přeraženou dolní části páteře, jednomu z mužů střepina granátu protrhla hrudník, což mělo za následek pneumotorax.“ A stovky dalších byly hospitalizovány se zlomenými rukama, nohama, žebry…

❗️A video from a prison van has emerged which shows how Lukashenko's police treat detainees: pic.twitter.com/zwEZGTaEgF — NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2020

Podle zprávy byla více než polovina zatčených bita v policejních autobusech, v policejních odděleních či ve věznicích Okrestino a Žodino. V některých případech mučení trvalo i několik dní. Zveřejněné dokumenty ukazují, že zadržení opouštěli policejní stanice a věznice s prasklými lebkami, modřinami na zádech, bocích, lopatkách a hýždích. Otřes mozku byl diagnostikován u 200 lidí. Fotografie a lékařské dokumentace ukazují, že zadržení byli s největší pravděpodobností sráženi tvářemi k zemi a poté byli surově zmláceni gumovými obušky zvanými v Bělorusku dubinky.

V neděli 11. října zveřejnil opoziční kanál NEXTA materiál, který ukazuje, jak jsou zatčení demonstranti vedeni mezi řadami siloviků s jsou mláceni právě těmito dubinkami. Podle MediaZony, citované Gazetou Wyborczou, byly ve vazební věznici Okrestino brutálně znásilněni minimálně tři zadržení demonstranti. Všechno to byli muži, jednomu bylo 17 let.

Násilí na ženách i nezletilých

Ale oběťmi nebyli pouze muži. Mezi zraněnými je 24 nezletilých, jeden z nich musel být uveden do umělého spánku. Nejstarší zraněnou byla 72letá žena, silovik ji zlomil zápěstí.

Proti postupu uniformovaných příslušníků, kteří v Bělorusku většinově stojí za současným prezidentem Alexandrem Lukašenkem, nebylo doposud zahájeno ano jediné kárné nebo trestní řízení. Naproti tomu opoziční běloruské

Centrum na ochranu lidských práv Wiasna registruje nejméně 350 trestních stíhání proti účastníkům protestů. Nejběžnějšími obviněními jsou: účast na nepokojích, odpor a násilí vůči příslušníkům bezpečnostních orgánů, výtržnictví nebo narušování veřejného pořádku.