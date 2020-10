Mluvčí běloruského ministerstva vnitra na sociální síti Telegram napsala, že protestu v Minsku se zúčastnilo 7000 lidí, k nimž se přidala tisícovka demonstrantů v dalších běloruských městech. Organizace na ochranu lidských práv Vjasna však v neděli uvedla, že jen demonstrace v metropoli se zúčastnilo na 50 tisíc lidí. Agentura Interfax v neděli odhadla počet protestujících na přibližně 30 tisíc. O desítkách tisíc demonstrujících v neděli v Minsku informuje rovněž agentura Reuters. Podle ní se lidé vydali do ulic navzdory nedávné hrozbě ministerstva vnitra, že v případě potřeby bezpečnostní složky použijí proti protestujícím střelné zbraně.

Policie v neděli nasadila těžkou techniku, proti demonstrujícím použila ohlušující granáty a vodní děla. Podle agentury DPA pořádkové síly střílely do vzduchu gumové projektily poté, co je demonstranti údajně napadli kameny. Dnes se v Minsku již na třetím protestním pochodu penzistů sešlo asi 3000 lidí. I proti seniorům policie minulý týden použila slzný plyn a zábleskové granáty. Lukašenkovým odpůrcům dnes zároveň kontrovalo asi 2000 penzistů, kteří naopak oficiálního vítěze voleb podporují.

Zfalšované výsledky voleb

Hromadné protesty v Bělorusku vypukly poté, co ústřední volební komise po prezidentských volbách z 9. srpna ohlásila Lukašenkovo vítězství. Opozice, stejně jako mnohé země nebo Evropská unie, výsledek hlasování neuznává a požaduje vypsání nových voleb. Mnozí považují za skutečnou vítězku Svjatlanu Cichanouskou, která se krátce po vyhlášení předběžných výsledků uchýlila do litevského exilu. Cichanouská dala minulý týden Lukašenkovi ultimátum, aby do 25. října odstoupil a propustil všechny politické vězně. V opačném případě bude podle jejích slov čelit celostátní stávce, která ochromí Bělorusko.

Server Tut.by dnes informoval, že úřady zmírnily opoziční aktivistce a právničce Liliji Ulasavové pobyt ve vazbě na domácí vězení. Ulasavová je ve vedení takzvané koordinační rady, která usiluje o pokojné předání moci v zemi. Její hlavní představitelé byli až na výjimky postupně pozatýkáni.

Aktivistka byla propuštěna poté, co se s ní a s dalšími 11 politickými vězni minulý víkend ve vazbě KGB sešel Alexandr Lukašenko. Na setkání byl přítomen také blogger a manžel Svjatlany Cichanouské Sjarhej Cichanouski nebo Viktar Babaryka, který chtěl stejně jako Cichanouski soupeřit s Lukašenkem v letošních volbách, ale skončil ve vězení dříve, než se o to mohl pokusit. Tresty byly po schůzce s Lukašenkem zmírněny dalším čtyřem jejím účastníkům včetně právníka volebního štábu Babaryky.