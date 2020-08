Běloruští aktivisté protestující proti údajnému vítězství Alexandra Lukašenka v prezidentských volbách, jež byly podle nich zfalšované, chystají na pátek 21. srpna lidský řetěz. Ten se má táhnout od bývalého stalinského hromadného popraviště v Kurapatech (lesním komplexu na severním okraji běloruské metropole Minsk) k dnešnímu zadržovacímu centru na Akrescinské třídě, kde jsou zadržováni a údajně i mučeni současní demonstranti.

Demonstrace v Minsku | Foto: ČTK / ČTK

Kurapaty jsou do jisté míry "běloruskou Katyní". Od poloviny 30. let až do napadení Sovětského svazu Německem v roce 1941 byly ve zdejším prostoru postříleny desítky tisíc osob. Skutečné počty obětí jsou stále utajovány, odhady se pohybují od třiceti tisíc až do čtvrt milionu osob (údaje z oficiálního státního vyšetřování v polovině 90. let minulého století a údaje nezávislých historiků opírajících se o svědectví obyvatel okolních vesnic a průzkum odkrytých masových hrobů se hodně liší).