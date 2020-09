Kalesnikavová, která je členkou vedení koordinační rady běloruské opozice, byla podle svědků zadržena už v pondělí v Minsku. Tut.by s odvoláním na svědka napsal, že ji neznámí lidé odvezli v dodávce pryč. Rada později oznámila, že telefonicky je nedostupná nejen ona, ale také další dva členové.

Mluvčí státního výboru na ochranu hranice ve své informaci poskytnuté Tut.by řekl, že trojici na hranici tvořili kromě Kalesnikavové ještě Anton Radnjakou a Ivan Kraucou. Všichni jeli ve voze BMW a nejprve prošli první řádnou kontrolou asi 13 kilometrů od hranic, ale dál na cestě k hranicím jsou rozmístěná dodatečná stanoviště pohraničních hlídek. Když údajně trojice u dalšího stanoviště spatřila vojáka, auto nabralo rychlost a opustilo běloruské území.

"Přitom se Kalesnikavová ocitla mimo vozidlo, zřejmě ji z auta vystrčili, alespoň takto to nyní vypadá, pokud mohu soudit," prohlásil mluvčí. Dodal, že Kalesnikavová byla zadržena.

Jedna z organizátorů

Podle náměstka ukrajinského ministra vnitra Antona Heraščenka ale nešlo o dobrovolný odjezd. "Jednalo se o nucené vyhoštění z rodné země. Maryju Kalesnikavovou se z Běloruska vykázat nepodařilo, protože tato odvážná žena podnikla kroky, které zabránily jejímu přemístění přes hranici. Zůstala na území Běloruské republiky," napsal Heraščenko na facebooku.

Další čelný člen koordinační rady právník Maksim Znak serveru Tut.by řekl, že spolu s Kalesnikavovou, Radnjakouem a Kraucouem předtím zvažovali, co dělat, pokud je úřady postaví před stejnou volbu jako jejich kolegy z rady Pavla Latušku a Volhu Kavalkovovou - odjet ze země, nebo být vystaven represím. Kalesnikavová podle Znaka jednoznačně řekla, že ji ze země nedostanou, jedině násilím.

Kalesnikavová patří k organizátorům protestů, které Bělorusové pořádají od srpnových prezidentských voleb proti prezidentovi Alexandru Lukašenkovi. V neděli v Minsku opět demonstrovalo kolem sto tisíc lidí a policie zadržela přes 600 z nich. Úřady po volbách 9. srpna prohlásily za vítěze Lukašenka, ale opozice výsledek považuje za zfalšovaný. Lidé proto už týdny protestují nejen v Minsku, ale také v dalších městech, čelí přitom tvrdým zákrokům bezpečnostních sil.

Cichanouská: Mezinárodní dohody Lukašenka nová vláda nepodpoří



Žádnou mezinárodní dohodu domluvenou s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem nepotvrdí budoucí demokraticky zvolená běloruská vláda. Prohlásila to dnes představitelka běloruské opozice Svjatlana Cichanouská ve videokonferenčním projevu k ministerskému výboru Rady Evropy. Panují obavy, že Lukašenko ve snaze zastavit protesty proti sobě omezí svrchovanost země větší integrací s Ruskem.



"Země nebo strany… nemohou a neměly by očekávat, že Bělorusové a jejich spravedlivě a demokraticky zvolená vláda budou respektovat smlouvy, které proti jejich vůli uzavírá nelegitimní režim," uvedla podle agentury Reuters Cichanouská, která je podle velké části běloruské veřejnosti skutečnou vítězkou nedávných prezidentských voleb, v nichž podle oficiálně oznámených výsledků vyhrál Lukašenko.



"Lukašenko jako prezident naší země nemá žádnou legitimitu. Už nepředstavuje Bělorusko," prohlásila také Cichanouská v projevu přenášeném z jejího nynějšího štábu v litevském Vilniusu, kam se musela po nátlaku úřadů ze země uchýlit.



Litevský ministr zahraničí Linas Linkevičius dal v pondělí najevo obavu, že se Lukašenko chystá vzdát nezávislosti své země podepsáním dohody o hlubší integraci s Ruskem.



Ruský prezident Vladimir Putin dlouhodobě usiluje o užší vazby s Běloruskem v rámci svazového soustátí. Lukašenko to dosud odmítal a obviňoval Moskvu, že chce jeho zemi pohltit. Jeho současná pozice je ovšem oslabená vlivem protestů proti výsledkům prezidentských voleb z 9. srpna, které opozice označuje za zfalšované.