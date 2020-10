Dlouholetý běloruský vůdce Alexandr Lukašenko dnes výslovně zakázal zatčení 73leté aktivistky Niny Baginské, která se díky své neúnavné účasti na demonstracích stala jedním ze symbolů protestů, informuje server Meduza s odkazem na video zveřejněné telegramovým kanálem Pul Pervogo. Lukašenko se o aktivistce vyjádřil jako o ženě, které si do jisté míry váží díky tomu, že bojuje za své přesvědčení. Zároveň ale vysvětlil, že ji potřebuje jako "dekoraci".

Alexandr Lukašenko | Foto: ČTK / ČTK

"Hlavně si dávejte pozor, abyste nesebrali Ninu Baginskou. Jestli sebereme Ninu Baginskou, tak přijdeme o opozici a nebude komu nadávat (…) No, je skvělá. Je to přesvědčený člověk (…) Ano, její názory se kardinálně rozchází s našimi. Ale je to přesvědčený člověk, který musí v každém případě zůstat v ulicích, jinak zmizí dekorace," řekl dnes Lukašenko.