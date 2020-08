Běloruská policie se připravila na možné večerní protesty proti falšování výsledků prezidentských voleb v zemi a obsadila centrum Minsku i všechny přístupové cesty, uvádí tamní média. Uzavřené jsou rovněž i některé centrální stanice metra a vlaky jimi jen projíždějí. Podle svědků agentury Reuters se policisté v běloruské metropoli střetli s demonstranty, které bijí obušky. Začali rovněž opět zatýkat a zatím zadrželi nejméně 30 lidí.

Běloruská policie zasahuje proti demonstrantům | Foto: ČTK / ČTK

V 19:00 místního času (18:00 SELČ) měla začít v centru Minsku další demonstrace, kvůli všudypřítomné policii ale aktivisté začali diskutovat o "plánu B", plyne z informací na sociálních sítích. Podle něj by se lidé měli nejprve sejít v jednotlivých čtvrtích města a teprve větší davy by se měly postupně přesouvat do centra.