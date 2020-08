Běloruská volební komise včera oznámila zdánlivě zcela jasný neoficiální výsledek nedělních prezidentských voleb. Alexandr Lukašenko dostal osmdesát procent hlasů, jeho vyzyvatelka Svjatlana Cichanouská, která kandidovala za Lukašenkem uvězněného manžela, údajně získala deset procent.

K tomu však Lukašenko musel nechat zavřít své dva hlavní soupeře, poprvé zrušit kontrolní misi Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a s výmluvou na koronavirus i tajnou volbu. Jako varování před hlasováním pro opozici mělo zřejmě posloužit i „odhalení“ třicítky ruských žoldnéřů, kteří do země přejeli jen několik dní před volbami a měli údajně v plánu provést puč.

Ani to však zřejmě nestačilo a symbolem voleb se stala fotografie volební komisařky, která z volební místnosti utíkala po žebříku s taškou hlasovacích lístků. Jak oznámil web televize Belsat, v Grodnu, centru polské menšiny v Bělorusku, kde vyhrála jasně Cichanouská, si tajná policie vynutila na volební komisi úpravu výsledků. Místo původních 76 % hlasů pro opoziční kandidátku si ozbrojenci vynutili změnu protokolu na 56 %. Cichanovská se i proto včera prohlásila za vítězku voleb a vyzvala Lukašenka k rozhovorům o klidném předání moci.

"Ovce řízené z Česka"

V noci po nedělním hlasování propukly protesty. Nejen v Minsku, kde se očekávaly a kam byly staženy policisté z celého Běloruska, ale i v mnoha jiných městech. V Minsku byly tvrdě potlačeny, jinde po Bělorusku se ale „nedostávalo“ policistů.

Lukašenko se však snažil včera tvářit, že je vše v pořádku. „Byl to svátek,“ řekl o volbách. Demonstranty proti zfalšování voleb nazval „ovcemi“, které jsou řízeny ze zahraničí. Za jednu ze zemí, které se na tom podílejí, označil Lukašenko Českou republiku.

To odmítl ministr zahraničí Tomáš Petříček. Česko podle něj sice podporuje běloruskou občanskou společnost, ale jak prohlásil, české orgány rozhodně protesty neorganizovaly.

Munice z Česka

Běloruská policie použila v noci na včerejšek proti demostrantům „zábleskové granáty“. Podle fotografií, jež se objevily na běloruských sociálních sítích, pochází z Česka.Výrobce zábleskových granátů, východomoravská firma Zeveta Bojkovice, která se na své internetové stránce hrdě hlásí k tomu, že munici vyráběla už před více než 80 lety, však popírá, že by granáty do Běloruska vyvezla.



Také ministerstvo zahraničí uvádí, že Česko dodržuje zákaz vývozu tohoto zbrojního materiálu do Běloruska a že povolení k exportu uděleno nebylo. Mohl se však do země dostat přes překupníky.