Čtyři pytle brambor daroval běloruský prezident Alexandr Lukašenko jako novoroční dárek svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi, s nímž se setkal v sobotu v Moskvě. Uvedla to o víkendu v běloruské televizi Lukašenkova mluvčí, podle které se tak mělo splnit Putinovo přání.

Patrně napůl žertem se Lukašenko kdysi Putina zeptal, co by si ještě od něj a od celého Běloruska přál, citovala mluvčí agentura Interfax. A odpověď prý zněla: Co lze od Běloruska žádat? Brambory a sádlo.

Právě běloruské sádlo bylo při jedné z dřívějších Lukašenkových návštěv dárkem pro kremelského šéfa.

Tentokrát tedy s sebou běloruský prezident vzal brambory čtyř odrůd - jedna je vhodná pro smažení, jiná pro přípravu kaše a další pro vaření a pečení. Lukašenkova mluvčí ujistila, že brambory byly pečlivě vybrané, stejně jako v minulosti sádlo.

Nejlepší běloruský doping

Bylo to jednoduše to nejlepší běloruské sádlo, prohlásila mluvčí, jejíž šéf, který kdysi řídil velké zemědělské družstvo na východě Běloruska, před časem sádlo označil za "nejlepší běloruský doping".