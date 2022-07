Neznalému pozorovateli by se na podzim 1902 mohlo zdát, že v Benátkách zemřela nějaká významná osobnost. Městem se linul průvod místních, který silně připomínal pohřební procesí. Shromáždění později nastoupili na lodě a zamířili na otevřené moře. Vypluli přitom opravdu proto, aby něco pohřbili. Nešlo ovšem o člověka, ale o trosky. Konkrétně pozůstatky slavné Zvonice svatého Marka, která se zřítila 14. července před 120 lety.

Takový zármutek nad stavbou může vypadat zvláštně, ovšem pro místní šlo o skutečnou pohromu. „Pro Benátčany bylo zřícení věže tragédií. Zvonice byla symbolem, částí duše celé benátské populace, vystavěna v srdci města jako odkaz na příběh života a umění,“ vysvětluje web benátského hotelu Carlton Grand Canal.

Prokletá věž

Krásná zvonice svou podobu získala v šestnáctém století. Její první předchůdkyně přitom na místě stála už o sedm století dříve. Původně sloužila jako strážní věž či maják. Poté, co k ní v letech 1538 až 1546 přistavěli malou, bohatě zdobenou budovu, zvanou Loggetta, se ale stala uměleckým klenotem.

Podobu přitom měnila už předtím a několikrát. „Mezi dvanáctým a čtrnáctým stoletím byla vícekrát přestavěna,“ uvádí web Baziliky svatého Marka.

Důvodem pro stavební úpravy nebylo ani tak to, že by se měnil vkus Benátčanů, ale nutnost. Kdo věřil v nadpozemské síly, snadno by mohl říct, že je zvonice jednoduše prokletá. A toto prokletí se linulo celou její historií. Měla totiž často namále - například ve čtrnáctém století ji poškodil úder blesku, v patnáctém pak další dva údery blesku v rozmezí pár desetiletí způsobily, že věž zachvátily plameny.

V šestnáctém století zvonici pro změnu poškodilo zemětřesení a poté do ní ještě dvakrát opět stačil uhodit blesk. Výboje při bouřkách si věž za cíl zvolily i v dalších stoletích, v osmnáctém století dokonce po úderu blesku odpadly z věže kusy zdiva a zabily několik kolemjdoucích.

Pád Zvonice svatého Marka v Benátkách v roce 1902:

Zdroj: Youtube

Minuty před katastrofou

V roce 1902 čekaly zvonici další opravy. Počátkem června si ovšem dělníci všimli, že ve spodní části věže se objevily zvláštní trhliny. První měla rozměry 30 krát 40 centimetrů, ovšem už 12. července 1902 se táhla po celém obvodu stavby.

Turisté dostali zákaz stoupat na vrchol věže či přibližovat se do její bezprostřední blízkosti. Rychle sestavená odborná komise se ale vyjádřila, že žádné výrazné nebezpečí nehrozí. Byl to omyl.

V neděli 13. července benátská radnice preventivně zrušila plánované akce na náměstí. Šlo o dobré rozhodnutí, protože při další kontrole, 14. července ráno, byly trhliny zase větší.

O půl desáté už byl vydán příkaz, aby lidé okamžitě opustili náměstí Svatého Marka. Bylo to na poslední chvíli. Jen o pár minut později se totiž z místa ozvalo několik ran. To z vrcholku zvonice odpadly první kusy.

Zdroj: Youtube

Tělo v sutinách

Na náměstí začal přes všechna předchozí varování panovat chaos. „Krátce před tím, než se věž zcela zřítila, zvuk padajících cihel varoval turisty, dělníky i prodavače a nakupující z místních obchodů. Všichni začali z náměstí utíkat jako o život, někteří křičeli, jiní plakali: Kampanila padá!,“ psal deník Sausalito o pár dní později.

Věž šla k zemi za krátkou chvíli. Její pád vypadal podobně jako zřícení takzvaných dvojčat po teroristických útocích v New Yorku v září 2001. Nejdříve se začala bortit vrchní patra, která padala na nižší, a věž tak šla k zemi prakticky vertikálně. Slavné náměstí najednou zaplnila hromada sutin. „Obyvatelé z blízkého okolí panikařili, neboť chybně vyhodnotili zvuk pádu věže a oblak červeného prachu, který se vznesl do vzduchu, jako erupci vulkánu. Do oblasti museli přijet policisté a vyděšené lidi uklidňovat,“ uvádí web Timeline.

Město zůstalo v šoku. Po jeho odeznění si ale část lidí opravdu vydechla. Vypadalo to, že věž nikoho nezabila, a byť poškodila pár okolních budov, ta nejdůležitější, tedy bazilika v jejím sousedství, zůstala nedotčená.

Až když o pár týdnů později začali dělníci třídit sutiny - na vzácné kusy, které byly uschovány pro znovupostavení věže, a na nepoužitelné trosky, které měly být pohřbeny do moře - zjistili, že pád zvonice přeci jen jednu oběť měl. Mezi troskami leželo drobné tělíčko. „Zřícení nepřežila kočka správce zvonice,“ píše web Timeline.

Spadne znovu?

Byť se po pádu objevilo pár vyjádření o tom, že je bez zvonice náměstí hezčí, většina Benátčanů si přála věž opět postavit. „Vedení města proto brzy rozhodlo, že vznikne přesná kopie. První kámen byl položen v dubnu 1903 a o devět let později, v roce 1912, novou kampanilu slavnostně otevřeli. Zvenčí byla budova kopií té původní, postavili ji ale už modernějšími technikami, které zaručily větší bezpečnost a stabilitu,“ konstatuje web baziliky Svatého Marka.

K radosti méně tělesně zdatných turistů dostala kampanila při znovupostavení navíc výtah, kterým se nyní dá pohodlně a bez námahy dojet až na vrchol.

Přesná příčina pádu zvonice je dosud neznámá. „Většinou se tvrdí, že její základy poškodila voda z kanálů, která se každoročně vylévá a zaplavuje náměstí,“ zmiňuje server Timeline. Zdali je to ovšem opravdu tak, nebylo nikdy stoprocentně potvrzeno.

Navíc se čas od času objeví něco, co naznačuje, že ani současná kampanila není tak stabilní, jak se o ní tvrdí. Už ji sice neničí údery blesků, ale před čtrnácti lety se vynořila zpráva, že hrozí další pád věže. „Velká zvonice se začíná naklánět. Italští inženýři proto začnou pracovat na tom, aby zabránili pádu, jaký se téměř bez výstrahy odehrál v roce 1902,“ psal v roce 2008 list The Independent.