"Izraelský premiér Netanjahu právě připustil, že Bejrút bombardovaly Izraelské obranné síly IDF a že šlo o teroristický čin ze strany izraelského státu," cituje francouzská tisková agentura AFP facebookový příspěvek uživatele označeného jménem Danish Ayoub ze 4. srpna 2020.

Post provází obrázek tweetů z účtu @IsraeliPM, což je oficiální účet izraelského předsedy vlády Benjamina Netanjahua. V jednom tweetu Netanjahu uvádí: "Napadli jsme buňku a teď jsme napadli přenašeče. Uděláme všechno, co je třeba, abychom se ubránili. Doporučuji všem včetně Hizballáhu, aby to zvážili."

Ve druhém dodává: "To nejsou prázdná slova; mají za sebou váhu Státu Izrael a Izraelských obranných sil, a to by mělo být bráno vážně."

Podobné příspěvky jako ten Ayoubův se objevily i na jiných facebookových profilech, často u uživatelů s arabsky znějícími jmény. Další byly zveřejněny na sociálních sítích Instagram (zde nebo třeba zde) a Twitter (tady a tady).

Jiná obdobná tvrzení zase využila videozáznam Netanjahuova vystoupení, který šířila s arabským překladem opět na Facebooku, Twitteru, Instagramu a na WhatsApp.

AFP: Patřilo to Sýrii

Podle AFP jsou sice Izrael a Libanon technicky vzato stále ve válce a napětí mezi židovským státem a silným libanonským šíitským hnutím Hizballáh se nedávno opět prohloubilo, ale Netanjahuovy tweety, zveřejněné řadu hodin před výbuchem v bejrútském přístavu, se ve skutečnosti týkaly něčeho jiného - a sice leteckých úderů v jižní Sýrii z pondělí 3. srpna.

Podle izraelské armády byly tyto nálety odvetou za pokus položit výbušné nálože do oblasti Golanských výšin, které Izrael obsadil během šestidenní války v roce 1967 a od té doby ovládá dvě třetiny jejich území (podle mezinárodního práva však Golanské výšiny náleží Sýrii).

K výbuchu v Bejrútu došlo v úterý 4. srpna. Za pravděpodobnou příčinu je zatím považován požár v přístavním skladišti, který zřejmě zapálil 2750 tun uloženého a nezajištěného dusičnanu amonného. Exploze zabila více než sto lidí a tisíce lidí zranila, další množství osob zůstává nadále nezvěstných.