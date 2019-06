Nesli velkou část tíhy migrační krize v roce 2015. A dodnes mají pocit, že jim vládní politika bránila v tom, aby v souladu se zákony vykonávali svoji práci.

Tak vysvětlil místopředseda policejních odborů GdP Jörg Radek, proč má ultrapravicová protimigrační Alternativa pro Německo (AfD) velkou popularitu mezi policisty. Tak velkou, že někteří policisté za AfD kandidují dokonce v nadcházejících zemských volbách.

„Museli v roce 2015 rezignovat na svůj zákonný závazek,“ uvedl Radek v rozhovoru pro deník Rheinische Post. „Tam se zrodily sympatie pro AfD. Důsledkem toho je, že dnes někteří policejní funkcionáři kandidují v zemských volbách za AfD,“ dodal.

Podle jeho názoru se policistům nedostalo dlouhé roky od vlády CDU/CSU a SPD v čele s Angelou Merkelovou dostatečného uznání. „Teď se to sice pomalu mění, ale už je pozdě,“ dodal Radek.

Jeden z nejpopulárnějších politiků CDU Friedrich Merz v souvislosti s tím uvedl, že podobná situace je i v německé armádě. A vyzval ke změně kurzu křesťanských demokratů. „CDU musí být stranou, která bez jakéhokoli ale podpoří bezpečnostní složky,“ uvedl politik.

Merz je považován za nejzásadnějšího vnitrostranického oponenta Angely Merkelové a její nástupkyně v čele strany Annegret Krampové-Karrenbauerové. Merz vyzval vládu, aby se sympatiemi policistů a vojáků k AfD neodkladně zabývala.

AfD sídlí v bývalé NDR

V souvislosti s debatou se ale ozvali i sami policisté, kteří tvrdí, že to není nějaký převažující jev. „CDU ztratila miliony voličů, kteří přešli k AfD. Samozřejmě, že mezi nimi jsou i policisté. Ale nelze to paušalizovat a házet všechny do jednoho pytle,“ ozval se v rozhovoru pro Passauer Neue Presse Rainer Wendt, šéf odborové organizace policejních důstojníků DPG.

„Je možné, že mnoho policistů má problém s uprchlickou politikou Merkelové. Přesto ale i pro policisty a vojáky platí a zavazuje je ústava,“ komentoval to německý deník Frankfurter Rundschau. Pokud by to podle něj mělo znamenat, že policisté nejsou ochotni chránit žadatele o azyl před krajně pravicovými extremisty, pak má podle deníku Německo vážný problém.

Sílící AfD, především v nových spolkových zemích, je pro vládu velký problém. Už po prázdninách čeká Německo série zemských voleb v bývalé NDR. V nich má AfD velkou šanci na vítězství či dokonce na převzetí moci. V západních spolkových zemích ale naopak AfD slábne a sílí proimigrační Zelení.