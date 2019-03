Sídlo, jehož hodnota dosahuje 57 milionů eur (asi 1,5 miliardy korun), totiž Pierre Dieter vybudoval bez patřičných stavebních povolení. Podle soudního rozhodnutí tak během následujících osmnácti měsíců musí stavbu zbourat a zároveň zaplatit pokutu ve výši 200 tisíc eur (5,2 milionu korun). Pokud bude stavba stát i po uplynutí uvedené lhůty, zaplatí její majitel za každý další den pokutu 500 eur (asi 13 tisíc korun).

„Pan Dieter bez souhlasů úřadů přestavěl dům, který leží v chráněné oblasti,“ uvedl státní zástupce Pierre-Jean Gaury s tím, že na místě původně obyčejné nemovitosti postupně vyrostlo obrovské sídlo tvořené několika budovami a rozsáhlými zahradami. Podle realitního serveru Myprivatevillas se sídlo rozkládá na rozloze 17 akrů (6,9 hektaru) a kromě bazénu se v něm nachází i dva heliporty. „Ta nemovitost je velmi luxusní,“ dodal Gaury.

Problémem ovšem není pouze skutečnost, že Dieter vybudoval usedlost bez patřičných stavebních povolení. Často v ní totiž hostil bujaré večírky a později nemovitost dokonce pronajímal filmovým produkcím. „V průběhu let si sousedé často stěžovali na hluk,“ dodal státní zástupce Pierre-Jean Gaury.

Vliv toskánské architektury

Nemovitost, kterou v současnosti obývá společně se svou manželkou Monikou, koupil Dieter v roce 2000. Údajně se k tomu rozhodl poté, co se mu nepodařilo najít žádnou vhodnou v Toskánsku. Během následujících deset let přebudoval opuštěný venkovský dům o rozloze 200 čtverečních metrů do jeho stávající podoby, která je silně ovlivněna právě Toskánskem.

Proti rozhodnutí soudu se může Dieter odvolat do 30. března, konstatovala CNN. Potrestány již byly i dvě stavební firmy, které se podílely na úpravách nemovitosti. Zatímco první z nich musela zaplatit pokutu 200 tisíc eur (5,2 milionu korun), druhá „jen“ 50 tisíc eur (1,3 milionu korun).