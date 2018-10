Bezpečnostní hrozba. Trump vyzval armádu, aby zastavila karavanu migrantů

Asi tři tisíce migrantů, kteří míří od hranic Mexika s Guatemalou ke Spojeným státům, ohrožují podle amerického prezidenta Donalda Trumpa národní bezpečnost USA. Trump proto vyzval hraniční policii i armádu, aby zabránily proniknutí karavany migrantů přes hranice země. Zároveň oznámil „významné snížení“ objemu finanční pomoci pro Guatemalu, Honduras i Salvador.

„Bohužel se zdá, že mexická policie ani armáda nejsou schopny zastavit karavanu migrantů, která míří k jižní hranici Spojených států. Přimíchali se do ní zločinci a neznámí lidé z Blízkého východu. Zalarmoval jsem proto hraniční policii a armádu,“ tweetoval dnes Donald Trump, jenž považuje boj proti migrantům za stěžejní téma svého působení v Bílém domě.

Sadly, it looks like Mexico’s Police and Military are unable to stop the Caravan heading to the Southern Border of the United States. Criminals and unknown Middle Easterners are mixed in. I have alerted Border Patrol and Military that this is a National Emergy. Must change laws! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22. října 2018

Ke karavaně migrantů se americký prezident vrátil i ve svém dalším tweetu. „Guatemala, Honduras a Salvador nebyli schopné zabránit lidem, aby opustili svoji zemi a nelegálně přicházeli do USA. Okamžitě začneme zastavovat nebo zásadním způsobem omezovat mohutnou zahraniční pomoc, jež je jim běžně poskytována,“ dodal.

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22. října 2018

Navzdory úsilí Mexika i Guatemaly zabránit jim v další cestě putují tisíce migrantů, převážně honduraského původu, přes Mexiko na sever do USA. Takzvaná karavana migrantů chce uniknout násilí a chudobě panující v zemích Střední Ameriky. Podle neoficiálních odhadů překročily hranici mezi Mexikem a Guatemalou v neděli asi tři tisíce uprchlíků.

Karavany organizují neziskovky

Další tisícovka přistoupila na „plán bezpečného návratu domů“, na němž se v sobotu dohodli prezidenti Hondurasu a Guatemaly. Podle mexických úřadů požádalo o víkendu dalších 640 lidí z karavany o azyl na hranicích s Guatemalou.

Karavany migrantů pořádají již řadu let nevládní organizace, přičemž cílem hromadné cesty je vyhnout se ve skupině nebezpečí, která by jinak hrozila jednotlivcům, a také hromadně upozornit na humanitární krizi ve Střední Americe. Až do letošního dubna se tyto karavany většinou obešly bez větší publicity. Pak ale Trump jednu z nich označil za bezpečnostní hrozbu a vyslal na hranici s Mexikem národní gardu.