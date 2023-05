Americký prezident Joe Biden definitivně potvrdil, že se bude v roce 2024 ucházet o znovuzvolení. Po týdnech spekulací zahájil předvolební kampaň zveřejněním klipu, v němž hovoří o „extremismu“ Republikánské strany pod vedením exprezidenta Donalda Trumpa a o potřebě postavit se za demokracii a základní svobody. Zároveň vyzývá Američany, aby mu pomohli dokončit práci zahájenou v současném volebním období.

„Každá generace zažívá okamžik, kdy se musela postavit za demokracii. Postavit za své základní svobody. Jsem přesvědčen, že tohle je ten náš,“ uvedl 80letý politik Demokratické strany. „Otázka, které čelíme, je to, zda v příštích letech budeme mít více svobody nebo méně, více práv, nebo méně,“ říká prezident Joe Biden v novém videu.

Novou kandidaturu oznámil přesně čtyři roky poté, co vstoupil do kampaně před minulými prezidentskými volbami. Tehdy jeho předvolební klip začínal pasáží o krvavém protestu krajní pravice ve státě Virginie a také tentokrát Biden na úvod zmiňuje to, proti čemu se chce jasně vymezit. Video začíná záběry z předloňského vpádu Trumpových stoupenců do sídla Kongresu a následně upozorňuje na restriktivní kroky republikánů napříč USA kolem přístupu k potratům, náplně školní výuky i účasti ve volbách.

„Po celé zemi se extremisté MAGA (zkratka Trumpova hesla ‚učiňme Ameriku zase skvělou‘, pozn. ČTK) spojují, aby napadli tyto základní svobody,“ uvádí Biden. „Když jsem kandidoval na prezidenta před čtyřmi lety, řekl jsem, že jsme v bitvě o duši Ameriky. To stále platí,“ pokračuje.

Biden by se příští rok v listopadu mohl znovu utkat Trumpem, který je o čtyři roky mladší a podle aktuálních průzkumů je favoritem na zisk nominace Republikánské strany. Současný šéf Bílého domu mezitím ve vlastní straně nečelí žádným „vážným“ vyzyvatelům, píše agentura AP, a má tak před sebou hladkou cestu k opětovné nominaci.

Příliš starý prezident?

V rozhodující fázi volby by nicméně mohl čelit těsnému souboji. Průzkumy veřejného mínění už déle než rok ukazují, že mírná většina Američanů jeho úřadování neschvaluje, přičemž v poslední době se Bidenova popularita pohybuje lehce nad 40 procenty, podobně jako tomu bylo u Trumpa ve stejné fázi jeho mandátu. Biden, který byl už v roce 2020 nejstarším politikem zvoleným do prezidentské funkce v dějinách USA, zároveň čelí pochybnostem ohledně schopnosti plnohodnotně vykonávat funkci.

Podle AP prezident spoléhá na to, že nad těmito obavami ohledně vysokého věku nakonec převáží jeho zkušenosti z desítek let ve vrcholné politice a legislativní úspěchy z uplynulých dvou let. Biden má na kontě trio velkých legislativních balíčků, které přinesly nejdříve masivní sociální opatření spojená s pandemií nemoci covid-19 a později rozsáhlé investice do infrastruktury nebo boje proti klimatickým změnám.

Nejambicióznější plány se mu však při nejtěsnější možné většině v Senátu nepodařilo prosadit a když v lednu republikáni převzali kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů, znamenalo to definitivní zablokování prezidentovy agendy v Kongresu.

„Pojďme tuhle práci dokončit,“ vyzývá Biden v úterním videu. „Vím, že to dokážeme. Protože tohle jsou Spojené státy americké a neexistuje nic, prostě nic, co bychom nedokázali, když to děláme společně,“ dodává.

Republikánská strana na jeho oznámení reagovala vlastním klipem sestávajícím z obrázků vygenerovaných umělou inteligencí. Ilustrují katastrofické scénáře, které by podle republikánů v případě Bidenova znovuzvolení nastaly, včetně čínského útoku na Tchaj-wan nebo kolapsu města San Francisco kvůli „eskalaci zločinu a fentanylové krize“.