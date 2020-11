Výsledky úterních voleb jsou dosud velmi těsné: Biden má podle stanice CNN zatím 224 volitelů a současný prezident Donald Trump 213. Agentura AP, která už ohlásila Bidenovo vítězství v Arizoně, u demokratického kandidáta uvádí 238 volitelů.

Dillonová řekla novinářům, že si myslí, že Biden ve Wisconsinu zvítězil. Vítěz v tomto státě získá deset volitelů. Zatím je tam ale podle zpravodajských stanic sečteno 97 procent odevzdaných hlasů a Biden vede o necelé procento.

Bidenův tým doufá, že výsledky budou už dnes amerického času známy v Georgii, ve čtvrtek v Nevadě a do pozdních čtvrtečních hodin i v Pensylvánii. Tam zbývá započíst ještě milion hlasů a pensylvánské úřady ohlásily, že se sčítá desetkrát více hlasů než při volbách v roce 2016. Vítěz v Pensylvánii získá 20 volitelů. Prozatím tam vede Trump s náskokem asi deseti procentních bodů.

Trumpův tým neuznává korespondenční hlasy

"Když započteme všechny legální hlasy, zvítězíme," řekl šéf Trumpovy kampaně Bill Stepien. Trumpův tým dal podle Reuters najevo, že hodlá zajistit započtení jenom legálně, nikoli nelegálně odevzdaných hlasů. Trump dlouhodobě naznačoval, že odmítá hlasy, které volebním komisím dorazí poštou po uzavření volební místností.

Šéf Bílého domu ohlásil své vítězství již dnes brzo ráno, kdy ještě většina států neposlala výsledky sčítání a v těch klíčových státech nebylo zdaleka rozhodnuto.

Společnost Twitter dnes označila jako diskutabilní a zavádějící tweet, v němž Trump píše o "překvapujícím vyhazování volebních lístků". Prezident tvrdí, že to napomáhá Bidenovi. Podobně přistupuje k některým Trumpovým výrokům i společnost Facebook.

Agentura Reuters poznamenala, že to přesto vede k šíření dezinformací. Twitter jako nespolehlivé označil i příspěvky, v nichž jak republikáni, tak demokraté, ohlásili vítězství například ve Wisconsinu a na Floridě. První z těchto problematických tweetů zveřejnil v noci Trump, když napsal, že s převahou vede "a oni (protivníci) se snaží volby ukrást". Twitter také omezil možnost tento tweet sdílet.

Duel Trumpa a Bidena se smrskl na hrstku států

Povolební noc se ve Spojených státech chýlí ke konci, souboj mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho demokratickým rivalem Joem Bidenem ale zůstává otevřený. Pozornost země se nyní upírá k hrstce států, kde ještě pozorovatelé nemají jasno o vítězi. Podobně jako v roce 2016 by mohla rozhodovat trojice států v takzvaném Rezavém pásu, tedy Pensylvánie, Michigan a Wisconsin.

Nejasné je stále vyústění souboje o Bílý dům také v Georgii nebo Severní Karolíně, kde předvolební průzkumy dávaly dvěma hlavním kandidátům relativně vyrovnané šance. Zpravodajský web BBC uvádí, že na jméno prezidenta pro další čtyři roky se možná bude čekat několik dní. Nic na tom nemění to, že Trump už se označil za vítěze voleb.

Podle posledních údajů agentury AP má aktuálně bývalý viceprezident Biden jistých 238 hlasů volitelů, kteří ve finále volbu prezidenta rozhodují, zatímco Trump 213. AP ale Bidenovi na rozdíl od většiny předních televizních stanic již přisoudila 11 volitelských hlasů státu Arizona. Například podle stanice CNN je nyní poměr 224:213 pro Bidena. Analytici z webu FiveThirtyEight na konci volební noci uvedli, že pro Trumpa i Bidena stále existují různé varianty pro překonání hranice 270 volitelů, která zajišťuje celkové vítězství.

Podle zpravodaje BBC Anthonyho Zurchera by Biden za předpokladu, že ovládl Arizonu, potřeboval pro nástup do Bílého domu triumfovat ještě ve dvou státech z trojice Pensylvánie, Michigan, Wisconsin. Ve Wisconsinu se podle posledních průběžných výsledků Biden dostal do vedení, přičemž se má za to, že většina dosud nesečtených hlasů bude v jeho prospěch.

V roce 2016 všechny tři severovýchodní státy těsně ovládl Trump a díky tomu si zajistil nástup do Bílého domu. Čekání na jasné výsledky z těchto regionů ještě nějakou dobu bude trvat. Podle FiveThirtyEight avizovali michiganští činitelé, že očekávají konec sčítání hlasů do dnešního večera místního, v Pensylvánii se zřejmě proces potáhne déle.

Delší čekání na rozuzlení prezidentské volby se letos čekalo v souvislosti s desítkami milionů korespondenčních hlasů. BBC napsala, že nejistotu mohou prodloužit soudní stížnosti, jaké opakovaně avizuje zejména Trump.

"Nejistota může přinést neklid… Ale přestože mnozí Američané hovořili o svých obavách, je příliš brzy na to říkat, zda dojde k jakýmkoli závažnějším nepokojům," dodává britská zpravodajská společnost.