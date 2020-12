"První den, kdy budu inaugurován, požádám veřejnost o 100 dní v rouškách. Jen 100 dní v rouškách - nikoliv navždy, jen 100 dní. A myslím, že uvidíme významné snížení (v šíření viru)," prohlásil příští americký prezident.

Biden zároveň uvedl, že Fauciho požádal, aby zůstal součástí příští administrativy a působil jako hlavní zdravotnický poradce i člen týmu pro covid-19, napsala agentura AP. Fauci je už několik desetiletí ředitelem Národního institutu pro alergie a infekční onemocnění (NIAID) a sloužil již šesti americkým prezidentům. Současný prezident Donald Trump před volbami naznačil, že by v případě svého vítězství Fauciho, s nímž se v poslední době rozcházel v názorech ohledně řešení nákazy, ze svého týmu vyhodil. Trump nebezpečí plynoucí z koronaviru opakovaně zlehčoval, tlačil na otevření ekonomiky a rušení restrikcí namířených proti šíření viru. Brojil například i proti nošení roušek.

Biden uvedl, že se rád nechá veřejně očkovat proti covidu-19, aby rozptýlil případné obavy Američanů ohledně bezpečnosti a účinnosti vakcíny. "Je důležité sdělit Američanům, že je to bezpečné," řek. Podle průzkumů si mnoho lidí v USA nechce nechat aplikovat nové vakcíny kvůli obavám z rychlosti jejich vývoje či kvůli nedůvěře v reakci amerických úřadů na šíření koronaviru. Server stanice CNN ve čtvrtek napsal, že veřejně se očkovat jsou ochotni i exprezidenti Barack Obama, George Bush mladší a Bill Clinton, aby pomohli rozptýlit obavy veřejnosti ohledně bezpečnosti těchto látek. USA v současnosti zažívají zatím nejhorší vlnu epidemie od letošního jara.

Podle informací agentury Reuters se Biden chystá do čela svého týmu pro boj s koronavirem jmenovat podnikatele Jeffreyho Zientse, který bude mít na starosti především koordinaci distribuce stovek milionů dávek vakcín široké veřejnosti, na níž se bude podílet několik vládních agentur.

Server magazínu Politico rovněž informoval, že Bidenův poradce Vivek Murthy by se měl vrátit do úřadu šéfa zdravotnické služby, který zastával už za vlády Trumpova předchůdce Baracka Obamy. Marcella Nunezová-Smithová, která je místopředsedkyní týmu odborníků, který Biden sestavil krátce po volbách, rovněž dostane klíčovou roli v budoucí administrativě. Soustředit se bude na to, jak virus nepoměrně více zasahuje některé menšiny v USA.

Fauci se již ve čtvrtek setkal mimo jiné se Zientsem a Murthym a diskutovali o distribuci vakcíny a nynějším stavu pandemie. Fauci následně prohlásil, že "takto by měl přechod k nové vládě vypadat".