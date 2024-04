Americký prezident Joe Biden dnes po několikaměsíčním schvalování v Kongresu podepsal zákon uvolňující dodatečných 61 miliard dolarů (přes 1,4 bilionu Kč) na vojenskou a ekonomickou podporu Ukrajiny a zemí v regionu. Dokument zároveň uzákonil další výdaje ve výši přes 30 miliard dolarů na podporu Izraele, asijských partnerů či na humanitární pomoc ve světě a potvrdil přijetí opatření, které by teoreticky mohlo příští rok vést k zákazu sociální sítě TikTok ve Spojených státech.

Americký prezident Joe Biden | Foto: Profimedia

V projevu po podpisu zákona Biden prohlásil, že tento krok posiluje bezpečnost USA, ale i celého světa. „Teď musíme jednat rychle,“ řekl v souvislosti s americkými dodávkami vojenské pomoci Ukrajině, které byly kvůli nedostatku financí od konce loňského roku zablokované.

„Dohlížím na to, aby dodávky začaly okamžitě,“ pokračoval prezident. „Během příštích několika hodin, doslova za několik hodin, začneme posílat Ukrajině vybavení pro protivzdušnou obranu, munici, dělostřeleckou a do raketových systémů, a obrněná vozidla,“ řekl. Jeho vláda odhaduje hodnotu nového balíku na miliardu dolarů, je v něm mimo jiné munice do raketometů HIMARS nebo bojová vozidla pěchoty Bradley.

Pomoc Ukrajině prošla po dlouhých průtazích americkým Kongresem:

Americká sněmovna schválila pomoc Ukrajině. Podpoří i Izrael a Tchaj-wan

Pro Bidena je schválení dodatečného financování značný úspěch, legislativní průtahy ale výrazně podkopaly snahy jeho vlády pomoci Ukrajincům vypořádat se s ruskou agresí, píše agentura AP. Nová injekce ve formě zbraní a munice podle ní pravděpodobně Ukrajině nepřinese okamžitý obrat k lepšímu po měsících problémů na bojišti.

Dosud USA od ruské invaze zahájené v únoru 2022 poskytly Kyjevu vojenské vybavení za více než 40 miliard dolarů. Výpadek této podpory v posledních měsících provázel postup ruských jednotek hlouběji do ukrajinského území a také problémy ukrajinské protivzdušné obrany, která nezvládá odrážet neustálé ruské ostřelování.

Odpor Republikánské strany

Z prostředků nově vyčleněných Kongresem na podporu Ukrajiny tvoří zhruba tři čtvrtiny peníze na vojenské účely. Podepsaný legislativní balík také obsahuje 17 miliard dolarů na pomoc Izraeli, devět miliard na humanitární pomoc zejména v Pásmu Gazy a osm miliard pro partnery USA v jihovýchodní Asii.

Biden o schválení těchto výdajů poprvé požádal zhruba před šesti měsíci, jeho návrh ale narazil na odpor Republikánské strany, která souhlas podmiňovala výrazným zpřísněním imigrační politiky. Nakonec výdaje prošly bez tohoto bodu, ovšem s několika dodatečnými položkami včetně mechanismu namířeného proti tiktoku nebo plánu změnit část pomoci Ukrajině na odpustitelnou půjčku.

„Byla to složitá cesta,“ řekl dnes o legislativním procesu prezident. „Měla být jednodušší a mělo se to tam (na prezidentův stůl) dostat rychleji,“ poznamenal.

Rusko dosáhlo na Ukrajině významného postupu, píše list. Kyjevu dochází munice

Přetahovaná v Kongresu vyplývala ze složité situace v zákonodárném sboru, kde jednu komoru těsným rozdílem kontroluje Republikánská strana a ve druhé podobně těsně převažují demokraté. Miliardy na podporu Kyjeva nakonec republikánský šéf sněmovny Mike Johnson prosadil navzdory odporu většiny svých stranických kolegů, zatímco schválení peněz podpořili všichni demokraté. Část z nich naopak kvůli masovému zabíjení civilistů v Gaze odmítla podpořit financování vyzbrojování Izraele.

Biden uvedl, že přijetí výdajového balíku poskytne Izraeli důležitou podporu, která mu pomůže bránit se útokům Íránu a jeho spojenců v regionu. Zároveň hovořil o významném posílení humanitární pomoci pro obyvatele Gazy a vyzval Izrael, aby zajistil, že potraviny, voda či léky se k Palestincům dostanou „bez prodlení“.