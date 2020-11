Konečný výsledek je zrcadlovým obrazem toho z roku 2016, kdy to byl Trump, kdo ovládl státy s celkovými 306 voliteli. I tehdy však nasbíral na úrovni celých USA méně hlasů než kandidátka Demokratické strany Hillary Clintonová. Letos bude rozdíl v tomto směru ještě větší, neboť Biden aktuálně vede o více než pět milionů hlasů a jeho náskok se v posledních dnech neustále zvyšoval.

Vítězství bývalého viceprezidenta v Georgii bylo už několik dní bráno jako hotová věc, média nakonec verdikt vyhlásila v momentě, kdy tam jeho náskok přesahoval 14 tisíc hlasů a byl vyšší než počet nezapočítaných hlasů. Georgia se podle všeho přiklonila k prezidentskému kandidátovi demokratů poprvé od roku 1992. Hlasy se zde ještě ručně přepočítávají, neboť rozdíl mezi Trumpem a Bidenem je menší než 0,5 procentního bodu, nečeká se však, že by se jejich zisky změnily o více než stovky.

Pokud jde o Severní Karolínu, Trump tam měl po sečtení více než 98 procent očekávaného počtu hlasů navrch o 1,4 bodu. Prezident i deset dní po uzavření volebních místností stále odmítá uznat svoji porážku a výsledky ve státech, kde neuspěl, označuje za zmanipulované. Volební činitelé napříč USA však nenahlásili žádné nesrovnalosti a naopak průběh voleb poznamenaných koronavirovou pandemií označují za úspěch.

Trump si bez důkazů stěžoval na podvody i po svém vítězství v roce 2016, když tvrdil, že jeho soupeřka Hillary Clintonová měla vyšší celkový počet hlasů jen kvůli lístkům odevzdaným lidmi bez amerického občanství. Svůj zisk ve sboru volitelů pak označoval za "drtivé vítězství" a ještě letos Clintonovou obviňoval, že neuznala porážku, ačkoli před čtyřmi lety Trumpovi poblahopřála už během volební noci.

To, že Trump svůj mandát neobhájil, vyhlásily přední zpravodajské organizace v sobotu poté, co Bidenovi přisoudily 20 volitelských hlasů státu Pensylvánie. Média pochopitelně o výsledku voleb nerozhodují, ovšem to, že kandidát označený na základě jejich propočtů za poraženého poblahopřeje soupeři k vítězství, bývá zpravidla symbolickou tečkou za dlouhým obdobím politického boje.

Uzná Trump porážku?

Sčítání hlasů z letošních voleb ještě několik dní potrvá, načež jednotlivé státy začnou své výsledky formálně potvrzovat. Na tuto "certifikaci" mají ještě poměrně dost času, termínem pro urovnání případných sporů ohledně výsledků a dokončení přepočtů je 8. prosinec. Hlasování volitelů, kteří v americkém systému rozhodují o vítězi prezidentských voleb, je na programu 14. prosince.

"A poté to bude oficiální. Zda se Donald Trump rozhodne slovně uznat porážku, není jasné, ovšem po certifikaci hlasování nebude mít k dispozici žádné formální mechanismy," vysvětluje agentura AP s tím, že uznání výsledku ze strany neúspěšného kandidáta je pouze jakousi tradicí. "Z právního hlediska ta slova nemají žádnou váhu," dodává.