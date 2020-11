Biden v úterý oznámí první členy své budoucí vlády. Chystá i lednovou inauguraci

Nově zvolený prezident USA Joe Biden v úterý oznámí první členy svého budoucího kabinetu. Oznámil to dnes budoucí personální šéf Bílého domu Ron Klain. Podle agentur Reuters a AP by mohl oznámit mimo jiné jméno příštího ministra financí. Bidenův tým už také přemýšlí o podobě lednové inaugurace a doprovodných akcích, které by kvůli covidové epidemii měly být omezeny.

Nově zvolený americký prezident Joe Biden | Foto: ČTK / ČTK

"První lidi vybrané do kabinetu se dozvíte v úterý. Ale pokud chcete vědět, o které vládní úřady jde a kdo je obsadí, budete si muset počkat, až to v úterý sdělí sám zvolený prezident," řekl Klain v rozhovoru s televizí ABC. Demokrat Biden slíbil, že vytvoří administrativu, která bude odrážet různorodost země. Minulý týden řekl, že už si vybral svého ministra financí. "A uvidíte, že to je někdo, kdo podle mě bude přijatelný všemi elementy Demokratické strany… od progresivních po umírněné koalice," poznamenal Biden, který bývá označován za umírněného demokrata. Soud v Pensylvánii zamítl žalobu na volby. Trump žádá nový přepočet v Georgii Přečíst článek › Podle agentury Reuters se do Bidenova užšího výběru kandidátů na ministra financí dostali bývalá šéfka centrální banky (Fed) Janet Yellenová, nynější členka rady guvernérů Fedu Lael Brainardová, bývalá členka rady Sarah Bloomová Raskinová a prezident Federální rezervní banky v Atlantě Raphael Bostic. Biden a jeho tým se mezitím připravují na inauguraci a převzetí prezidentského úřadu 20. ledna i přes komplikace způsobené skutečností, že stávající prezident Donald Trump stále oficiálně neuznal soupeřovo vítězství ve volbách z 3. listopadu. Trump výsledky hlasování v některých státech zpochybňuje a napadá. Už i někteří republikáni ale Trumpa v posledních dnech vyzvali, aby výsledky voleb uznal. Klain dnes řekl, že lednová Bidenova inaugurace bude kvůli koronavirové pandemii skromnější než obvykle. "Myslím, že určitě bude muset být změněna," řekl Klain. "Je jasné, že to nebude stejný typ inaugurace jaký jsme měli v minulosti," dodal jeden z nejbližších Bidenových spolupracovníků. Tradičními součástmi prezidentských inaugurací v USA jsou slavnostní přísaha a projev nového prezidenta na pódiu před Kapitolem a před davy lidí, oběd nového šéfa Bílého domu se zákonodárci nebo slavnostní procesí k Bílému domu. Podle Klaina se Bidenův tým radí s šéfy Sněmovny reprezentantů a Senátu o podrobnostech a nejlepší možné podobě akcí v inaugurační den. Neúspěšné stížnosti. Trump se nyní snaží hledat skulinu ve volebním systému Přečíst článek › Výsledkem pravděpodobně budou "omezené verze stávajících tradic", řekl Klain ABC. "Víme, že lidé chtějí slavit. A je co slavit," poznamenal Klain. "Jenom se chceme pokusit najít způsob, jak to udělat co nejbezpečnější," dodal Klain. Biden často dává najevo, že epidemii bere vážně a Trump ho opakovaně kritizoval za nošení roušky a dodržování dalších opatření během předvolební kampaně. Trump, který se před covidem-19 příliš nechránil, se v říjnu také nakazil, stejně jako několik pracovníků v Bílém domě a prezidentových příbuzných. Klain řekl, že Biden a viceprezidentka Kamala Harrisová budou po 20. lednu nadále klást důraz na ochranu před nákazou.

Autor: ČTK