Biden má dnes poprvé od nástupu do funkce v lednu promluvit k tématu zahraniční politiky a Sullivan poskytl předem informace o Bidenových záměrech.

Trump loni v červnu ohlásil, že chce zásadně snížit počet vojáků působících v Německu, a to až o 12 tisíc. Tehdejší ministr obrany Mark Esper v červenci řekl, že by z 35 tisíc Američanů sloužících v Německu mělo být do USA převeleno 6500 a dalších 5400 pak do jiných evropských zemí.

Počítalo se i s přesunem velitelství ze Stuttgartu do Belgie. Důvodem rozhodnutí o snížení kontingentu byl Trumpův názor, že Německo neinvestuje dostatečně do své armády a neplní povinnost přispívat do NATO aspoň dvěma procenty svého hrubého domácího produktu. Trump hovořil o tom, že Německo alianci dluží miliardy dolarů.

Sankce na barmskou armádu

Biden podle Sullivana hodlá také zvážit vydání exekutivního příkazu v reakci na převrat v Barmě a zavést sankce cílené na barmskou armádu. Dalším Bidenovým rozhodnutím bude ukončení podpory vojenských operací Saúdské Arábie v Jemenu ve snaze vyřešit tamní dlouholetý konflikt a vážnou humanitární krizi.

Očekává se rovněž rozhodnutí týkající se Ruska. Sullivan řekl, že je třeba, aby se Rusko za své "destabilizační" aktivity odpovídalo, protože "to ovlivní jeho chování v budoucnu".

Biden se má rovněž vyjádřit ke své politice vůči uprchlíkům. Sullivan prohlásil, že se prezident chystá podepsat exekutivní příkaz, kterým nařídí zvýšit kapacity USA pro přijímání uprchlíků.