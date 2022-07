Záběry jsou typicky nepříliš ostré, zejména kvůli poloze slunce v době jejich pořízení, a spíše zobrazují siluetu „něčeho“ vypadajícího jako velká vzpřímená opice. Na prvním snímku se v levé části obrázku vynořuje chlupatá dvounohá postava. Ve středu druhé fotografie pak stvoření stojí vedle stromu.

Fotografie se na facebookové stránce poprvé objevily již loni v říjnu, avšak nyní začaly znovu kolovat po sociálních sítích a na serveru Ladbible. Mnozí se domnívají, že kvůli odlehlé poloze místa pořízení snímků by se skutečně mohlo jednat o bigfoota. Ovšem najdou se i tací, kteří s výskytem záhadné entity nesouhlasí. Podle odpůrců se jedná o pouhého člověka procházejícího lesem. Jiní naznačují, že se žena skutečně stala jen obětí žertu, případně sama tento podvod zinscenovala.

Kvalitní úlovek

Loni se podařilo pořídit dosud nejkvalitnější záběry na záhadného seskveče. Youtube kanál Nv Tv, největší databáze zaměřující se na nadpřirozená stvoření, zveřejnil video s názvem „Neuvěřitelný svalnatý divoký muž obřích rozměrů na kameře!!“. Podle všeho byly záběry pořízeny v americkém státě Idaho.

Zdroj: Youtube

Skeptici však tvrdili, že by se mohlo jednat o podvod, v němž vystupuje muž oblečený v kostýmu. Nv Tv ale s tímto nesouhlasila. „Divoký muž na tomto videu vypadá velmi reálně a je dokonce vidět jeho těžká postava a všechny svaly, což je obtížné napodobit pomocí falešného obleku,“ tvrdili tvůrci ve videu.

Podobně se vyjádřili i další experti na záhady. „Ať už je to cokoli, je to velké. Má to obří hlavu, velký zadek, tělo, silné ruce i nohy,“ řekl Paul Seaburn ze serveru MysteriousUniverse. „To by musela být pěkně velká osoba, aby to byl člověk uvnitř kostýmu. V souladu s tím, pokud by to byl člověk v kostýmu, jeho kostymérce se podařilo najít takový, který by mu pěkně seděl,“ dodal.

Fascinace bigfootem

Během let se objevilo již několik případů údajného zachycení bigfoota na snímcích. V roce 2012 lovec Craig Sulk ze státu Michigan svými záběry z fotopasti dokonce získal pozornost stanice Animal Planet, napsal místní plátek Huron Daily Tribune.

Záhadologové smutní: sněžný muž je podle testů DNA obyčejný medvěd

Muž nejdřív nechtěl o záběrech nikomu nic říct, protože se obával, že by jej lidi měli za blázna. Místo toho raději přímo kontaktoval tvůrce pořadu Pátrání po Yettim. Podle deníku New York Post byli producenti ohromení tím, že se lovci podařilo pořídit tři snímky záhadného tvora.

Craig Sulk však není jediným, kdo spatřil divokého muže v hustých michiganských lesích. Hlášení se objevovala tak často, že dokonce vznikl každoroční sjezd Bigfoot Convention, který založil Richard Meyer. „Chtěli jsme v podstatě rozšířit zprávu, že bigfoot je skutečný a žije v Michiganu,“ řekl pro WWJ News.

Zdroj: Youtube

Podle něj i dalších členů skupiny existuje spousta důkazů o tom, že v michiganské divočině žije řada těchto bájných humanoidních tvorů. „Existuje rozmnožující se populace, která zde žije již dlouho. Jsou tu samci, samice, staří a mladí,“ sdělil Meyer.

Ačkoliv mnoho lidí v existenci divokého muže věří, je obtížné získat konkrétní důkaz. Obzvlášť když se tělo nebo kosti bigfoota nikdy nenalezly.

Sněžný či divoký muž

- Mýtický dvounohý hominid je většinou popisovaný jako vysoký chlupatý tvor podobný lidoopovi nebo pravěkému člověku.

- Jeho název se liší podle údajného výskytu ve světě.

- Yetti se má pohybovat v pohoří Himalájí, má bílou srst a má být 2,5 metru vysoký. Údajně existují tři typy.

- V Severní Americe se jedná o bigfoota. Jeho velikost se odhaduje od 180 do 250 centimetrů, má mít šedou, černou až červenou srst.

- V Austrálii se má vyskytovat yowie, ve střední Číně jeren a na Kavkaze kaptar.

- Označení sněžný muž je spojené především s Yettim, pro ostatní podobné tvory se hodí spíše divoký muž.