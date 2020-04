V aktuálním vydání magazínu Economist uvedl, že dosavadní vývoj výrazně ovlivnilo chování lidí. Ti se svých obav pak nezbaví, dokud nebude účinná léčba a možnost očkování. “Až budou historici psát knihu o koronavirové pandemii, budou pro ně duben 2020 představovat konec první třetiny celosvětové pandemie,” píše ve svém sloupku Gates.

“Ačkoli evropské státy, východní Asie a Severní Amerika budou mít za sebou to nejhorší zhruba na konci dubna a mnozí si myslí, že se vše vrátí do stavu, který panoval v prosinci, nic takového bohužel nenastane. Letiště budou prázdná, sportovní utkání se budou hrát bez publika a ekonomika stále bude slabá, protože poptávka bude nízká,” pokračuje miliardář.

Rekordní rychlost šíření. I pomoci

Kromě strachu bude dalším důvodem to, že choroba covid-19 naplno zasáhne třetí svět. A chudší státy jsou mnohem méně připraveny na vlnu virového zápalu plic, který s sebou choroba nese. “V Africe většina lidí nemůže pracovat z domova a pravidlo o udržování dvoumetrové vzdálenosti zkrátka nepůjde dodržovat. Virus se bude šířit extrémně rychle. A například i pouhá jedna nemocnice na Manhattanu má víc lůžek intenzivní péče než většina afrických států,” dodává zakladatel Microsoftu.

Bill Gates však nekončí pesimisticky. Naopak na základě zkušeností, které s vývojem vakcín v posledních letech získal, tvrdí, že vakcína schopná zcela eliminovat současnou pandemii by měla být dostupná již v druhé polovině příštího roku. To možná vypadá jako strašně vzdálená doba, ale ve skutečnosti jde o rekordně rychlou pomoc. “Pokud se to opravdu stihne, půjde o přelomový okamžik lidské historie: ještě nikdy se nepovedlo vytvořit vakcínu za tak krátkou dobu od prvního popsání choroby,” tvrdí Gates.

Navíc podle něj půjde o zcela nový typ vakcíny, který v budoucnosti napomůže k ještě rychlejšímu boji s viry. Gates navíc věří, že svět se po roce 2021 změní podobně jako po druhé světové válce. Vzniknou funkční mezinárodní instituce, které pomohou identifikovat podobné hrozby mnohem dříve a celý svět bude okamžitě mít veškeré dostupné informace o nebezpečí i přípravách řešení, uzavírá Gates.