Bílý dům chce privatizovat Mezinárodní vesmírnou stanici na oběžné dráze

/REPORTÁŽ/ „Nechceš si vyzkoušet jeden docela extrémní závod?“ ptá se mě můj kolega do telefonu, který mi v redakci zazvonil ve čtvrtek krátce před obědem. „Ale docela bych to zkusil,“ odpovídám netuše, že se běží již za dva dny a víc než závod to bude procházka peklem.