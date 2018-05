Trump nečekaně zrušil historický summit s vůdcem KLDR Kim Čong-unem

Bílý dům zveřejnil dopis adresovaný Čong-unovi, podle něhož se Trump na summit těšil a doufal v dialog, ale ve světle posledních hněvivých vyjádření KLDR jej vidí v danou chvíli jako nevhodný. Americký prezident také v dopise vyjádřil naději, že se v budoucnu oba státníci přece jenom sejdou.

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1