Bílý dům ve sporu se CNN neustoupí. Zpravodaji opět odebere akreditaci

Bílý dům plánuje opětovné odebrání akreditace zpravodaje televize CNN Jima Acosty. Novinář o ní přišel na začátku listopadu poté, co se na tiskové konferenci dostal do sporu s prezidentem Donaldem Trumpem. Později ji po zásahu soudu dostal zpět. Po vypršení dočasného soudního příkazu na konci tohoto měsíce však hrozí, že o ní opět přijde. Zpravodajská televize se v reakci v pondělí znovu obrátila na soud.

Ke konfliktu mezi oběma muži došlo poté, co Acosta během tiskové konference položil Trumpovi otázku, proč proč v závěru kampaně před kongresovými volbami označoval karavanu migrantů mířící k americkým hranicím za invazi. Při pokusu o položení další otázky pak Trump se slovy „To stačí!“ odmítl odpovědět.

Poté, co se Acosta začal s asistentkou přetahovat o mikrofon, ho americký prezident navíc označil za „neslušného a hrozného člověka, za kterého by se stanice měla stydět“. Následně Bílý dům odebral akreditaci, respektive bezpečnostní opatření vydané prezidentskou ochrankou. „Chování Jima Acosty bylo absolutně nepřijatelné. Ohrozil ženu, jež se snažila dělat svou práci,“ uvedl Bílý dům ve svém oficiálním stanovisku.

Minulý pátek získala CNN u soudu ve Washingtonu dočasný předběžný příkaz, který donutil Bílý dům, aby obnovil akreditaci Acosty na dobu 14 dní. Soudce Timothy J. Kelly rozhodl o pátém dodatku, když řekl, že právo Acosty na řádný proces bylo porušeno. Neuznal však argument CNN, že zrušením přístupu Acosty byla porušena jeho práva na svobodu projevu zaručená prvním dodatkem.

Televize se znovu obrátila na soud

V dopise, který v pátek odeslali Acostovi tisková mluvčí Sarah Huckabee Sandersová a ředitel komunikace Bill Shine, Bílý dům uvádí, že učinil „předběžné rozhodnutí“ o zrušení jeho akreditace po vypršení příkazu 30. listopadu.

„Bílý dům nadále porušuje první a pátý dodatek ústavy,“ uvedla televize ve svém prohlášení, která se znovu obrátila na soud a požádala zrychlené slyšení. „Tyto akce ohrožují všechny novináře a zpravodajské organizace. Jim Acosta a CNN budou nadále přinášet zprávy o Bílém domě a prezidentovi,“ píše se dále v dokumentu.

Bílý dům se postavil proti žádosti o zrychlené slyšení. V odpovědi napsal soudu: „Nejen, že to teď není žádná ‚nouzová situace’, ale v tomto okamžiku není možné vědět, zda jsou nutné další kroky, a ještě mnohem méně, jaké by to měly být kroky.“Bílý dům předpokládá, že učiní konečné rozhodnutí o akreditaci Acosty do páteční patnácté hodiny místního času.