Bin Ládinův bodyguard v Německu bral dávky. Konečně ho vyhostilo

Německo po dvanácti letech soudních průtahů vyhostilo ze země Samiho A., bývalého šéfa ochranky vůdce teroristické organizace Al-Káida Usámy bin Ládina. Příkaz na odložení deportace, který vydal soud v Gelsenkirchen na poslední chvíli, se nepodařilo doručit včas.

Dvaačtyřicetiletý Tunisan byl v pátek ráno tajně v neoznačené dodávce převezen z věznice v Bürenu na düsseldorfské letiště, odkud byl charterovým letem přepraven zpět do své země. Informoval o tom německý deník Die Welt.

Správní soud v Gelsenkirchenu rozhodl o odkladu deportace proto, že Samimu A. v Tunisku hrozí mučení a nelidské zacházení. „Podle rozhodnutí soudu nemělo k deportaci dojít,“ uvedl pro Die Welt mluvčí soudu a dodal, že v ideálním případě by měl být podezřelý v Tunisku naložen do letadla a dopraven zpět do Německa. Soud však připustil, že mohlo dojít ke zpoždění a úřady nemusely rozhodnutí soudu obdržet včas.

Jeho případ vyvolal již v minulosti v Německu vlnu nevole poté, co vyšlo najevo, že již od roku 2008 pobírá v zemi měsíční podporu ve výši 1168 eur, v přepočtu téměř 30 tisíc korun, a to i přesto, že mu byla zamítnuta žádost o azyl a byl německými úřady označen za nebezpečnou osobu.

Sami A. přišel do Německa jako student v roce 1997. Po roce 2000 se sice stal osobním strážcem Usámy bin Ládina, mezitím se ale stihl oženit a zplodit čtyři děti. Jeho rodina má tak německé státní občanství.

Německé úřady se sice opakovaně snažily o jeho vyhoštění, odvolací soudy ale pokaždé rozhodly v jeho prospěch. Při posledním odvolání, ke kterému došlo loni v dubnu, soud stejně jako nyní konstatoval, že „Sami A. nemůže být deportován do rodného Tuniska, protože hrozí nebezpečí, že bude v zemi vystaven ponižujícímu zacházení či mučení“.

„Tohle je názorný případ naprosto nestoudného zneužívání práva na azyl. Musíme z našich daní podporovat teroristu, protože ho nesmíme deportovat,“ řekl tehdy německému deníku Bild poslanec CDU Eckhardt Rehberg.