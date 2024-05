Každé dítě má období, kdy věří, že získá superschopnosti. Teď se jako hrdina z akčního filmu cítí pětiletý Jordan z Long Islandu, který pyšně nosí ruku Iron Mana. Stal se tak nejmladším člověkem s bionickou protézou.

Ilustrační foto bionické ruky. | Foto: ČTK

Jordan Marotta se od narození cítil jiný. A měl k tomu dobrý důvod. Narodil se totiž bez levé ruky. Teď je pravděpodobně nejmladším člověkem na světě, který má bionickou protézu. Na míru dělaná ruka vypadá jako z výroby miliardáře Tonyho Starka z filmu Iron Man. „Okamžitě to posílilo jeho sebevědomí,“ sdělila stanici BBC Jordanova matka Ashley Marottaová.

Pětiletý chlapec z Long Islandu v New Yorku je posedlý superhrdiny a ruku Iron Mana si sám objednal. Když ji ale minulou středu uviděl, červeno-zlatá protéza předčila jeho očekávání. „Jako matka jednoduše chcete, aby bylo vaše dítě šťastné. Jordan je obecně spokojený a odhodlaný, ale poté, co dostal novou ruku, úplně září,“ usmála se Marottaová.

Ruku Jordanovi vyrobila firma Open Bionics z Bristolu pomocí 3D tisku. Podobné protézy hrdinů ze seriálů a filmů dělá společnost na míru například do Německa, Austrálie, Británie a také pro děti z Ukrajiny.

Jordan si už začínal uvědomovat, že je jiný

Marottaová věděla, že se jí narodí syn bez ruky už během těhotenství. Dosud podle ní ale měl spokojené dětství a absence ruky mu nebránila v hraní fotbalu nebo třeba v praktikování karate. „Poslední dobou si ale začal víc uvědomovat, co to vlastně znamená. Byl hodně emocionální a začal chápat, že je jiný než ostatní,“ svěřila se deníku New York Post.

Tomáš kvůli planým neštovicím přišel o nohy:

Tomáš přišel o nohy a stále bojuje o život. To všechno kvůli neštovicím

Protože synovi chtěla ruku nahradit, sledovala na Facebooku firmu Open Bionics. Když zjistila, že v New Yorku otevřeli kliniku, hned jim napsala. „Nejprve nám řekli, že je moc mladý, ale naštěstí se s námi sešli a Jordanovi to hned šlo,“ dodala.

Když si Jordan ruku zkusil, okamžitě se cítil jako jeho oblíbený superhrdina. „Hned chtěl běžet do školy a ukázat ji všem kamarádům a učitelům,“ smála se matka.

Chlapec s protézami zkušenosti už má. Zatím byl ale vždy zklamaný z jejich nepraktičnosti. S bionickou rukou však dokáže držet i řídítka koloběžky. „Je úplně unešený z toho, že může ovládat umělé prsty a chytnout teď dvě věci,“ uvedla Marottaová.

Jak ruka hrdinů funguje

Protéza používá speciální senzory, které zaznamenávají stahování svalů a díky tomu se chová jako opravdová robotická ruka. Stejně jako jiná elektronika se musí nabíjet. Nejdéle vydrží 14 hodin.

Většina dětí ruku nezvládá používat dříve než přibližně v sedmi letech. „Díky Jordanově velikosti a vysokému IQ bylo ale jednoduché ho naučit ruku používat dřív,“ řekla spoluzakladatelka firmy Samantha Payneová.

Petr před 10 lety kvůli vážné havárii přišel o obě nohy. Přesto ho pohltila kulturistika:

Petr Klíma žije bez nohou, coby kulturista ale sbírá vavříny. Nyní shání pomoc

Open Bionics je údajně jediná firma na světě, která vyrábí tak lehké a drobné bionické protézy, že je mohou používat i malé děti. Je to také jediná firma, která spolupracuje se společností The Walt Disney Company, a může proto vyrábět věrné kopie robotických protéz ze světa Marvelu, Hvězdných válek nebo pohádek Disney.