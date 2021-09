Podle Foreign Policy Bukele, který, stejně jako mnoho podnikatelů ze Silicon Valley, rychle opustil studia a začal podnikat, aby později vstoupil do politiky, představuje nový model populisty. „Mileniál a influencer, který ovládá sociální média a je připraven kdykoliv použít technologické novinky jako kouřovou clonu pro své cool autoritářství,“ napsal časopis.

Minulý týden se navíc tisíce lidí shromáždily v hlavním městě Salvadoru na první masové demonstraci proti Bukeleho bitcoinové politice. Prezident na Twitteru napsal, že demonstranti „vyšli do ulic bojovat proti neexistující diktatuře“. V úterý se pak ve svém profilu označil za „nejvíc cool diktátora na světě“, v narážce na transparenty, které nesli demonstranti a na nichž ho vinili z autoritářství.

Tento týden se ale situace přeci jen změnila. Jak informoval britský The Guardian, pětici nových soudců vybraných poslušným parlamentem USA zařadili na seznam nedemokratických a zkorumpovaných ústavních činitelů. Bukele tento krok okamžitě označil za vměšování. Podle pozorovatelů ale za soudní výměnou stojí jeho snaha o znovuzvolení v roce 2024. Podle současné ústavy totiž prezident nemůže být v Salvadoru zvolen dvakrát. Noví soudci by ovšem patřičný paragraf mohli zrušit.

Podle amerického odborného časopisu zaměřujícího se na zahraniční politiku Foreign Policy má červnové bitcoinové oznámení ještě jeden moment. Odvrátilo pozornost veřejného mínění od Bukeleho kontroverzních kroků omezujících nezávislost salvadorského soudnictví. V květnu prezident odvolal generálního prokurátora a pět nepohodlných soudců nejvyššího soudu, což tehdy salvadorská opozice označila dokonce za „převrat“. Poté, co ale Bukele promluvil o bitcoinu a zahraniční média již nepsala v souvislosti se Salvadorem o ničem jiném.

Podle kritiků bitcoin v Salvadoru zvýší provozní náklady bank a pojišťoven, potlačí nahoru životní i výrobní náklady, a tím ohrozí stabilitu ekonomiky. Ratingová agentura Moody's již Salvadoru snížila jeho hodnocení a Mezinárodní měnový fond, se kterým Bukeleho vláda jedná o novém úvěrování země, oznámil, že přijetí bitcoinu jako zákonného platidla by mohlo destabilizovat ceny a představují hrozbu pro finanční systém.

Podle kritických ekonomů unáhlený experiment s bitcoiny odnesou především chudí Salvadořané. Děsí je především rychle se měnící kurz kryptoměny. V posledním roce to bylo s bitcoinem jako na houpačce, což samozřejmě tvoří prostor pro spekulace. Cena vystoupala z 10 tisíc dolarů až na 60 tisíc. A pak stačil jeden tweet majitele Tesly Elona Muska a cena během dne byla schopna klesnout o několik procent. „Když se trh s kryptoměnami v květnu propadl, fanoušci Muska ho na Twitteru prosili, aby bitcoin znovu napumpoval,“ napsal polský web wyborcza.biz.

Bukeleho měnová reforma samozřejmě nadchla všechny kryptoměnové nadšence na celém světě. „Salvadorský krok je nesmírně důležitý,“ citoval americký deník The Financial Times Juana Pabla Thieriota, šéfa platformy pro platby a digitální měnu Uphold. Podle jeho názoru Salvador potřebuje alternativu, aby se vyhnul negativním účinkům, především nekontrolované inflaci, stimulačního balíčku prezidenta Joe Bidena. „Většina z těchto peněz půjde americkým občanům. Pokud nejste jejich příjemcem, je logické, že hledáte nové cesty,“ řekl. Zastánci změny také tvrdí, že nová měna urychlí digitalizaci země a přiláká zahraniční investice. Kritici ovšem poznamenávají, že se dají čekat spíše jen investice od kryptoměnových baronů, kteří si ze Salvadoru udělají daňový ráj a pračku špinavých peněz.

Podle Bukeleho by příklon země k bitcoinům měl snížit transakční náklady Salvadořanů žijících v zahraničí. A příliv financí od krajanů je pro stát veledůležitý. Hlavně od těch z USA, kde jich žije přes dva miliony a stále přibývají. V současné migrační vlně je Salvadořanů mezi uprchlíky na americko-mexické hranici nejvíce. Přílivy peněz z této diaspory tvoří téměř čtvrtinu salvadorského HDP.

O tři dny později prezidentův nápad, bez jakékoli veřejné nebo odborné debaty, bez ekonomické analýzy, jaké důsledky by to mohlo mít, odhlasoval zcela poslušný parlament. Vláda zároveň oznámila start digitální peněženky Chivo, slangově cool, jako hustý nebo boží, ale i chladný – v níž každý občan země měl 30 dolarů, ale už v bitcoinech.

Pokud chcete vědět, co se děje v latinskoamerickém Salvadoru, stačí se mrknout na Twitter nebo Instagram jejich prezidenta. Čtyřicetiletý influencer a současně hlava státu Nayib Bukele na svých účtech na sociálních sítích tuhle oznámil, že přebírá kontrolu nad nejvyšším soudem a prokuraturou, onehdy zas s fotkou sebe sama s laserovýma očima národu a světu sdělil, že od teď se v zemi bude platit bitcoiny.

