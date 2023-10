Zdánlivě jednoduchá blesková vojenská operace se před 30 lety proměnila v patnáctihodinovou krvavou bitvu se stovkami mrtvých. Bitva o Mogadišo, nazývaná někdy také jako operace Černý jestřáb sestřelen, znamenala pro americkou armádu hořkou lekci, která se dodnes zmiňuje jako odstrašující příklad špatného plánování.

Členové úkolové jednotky amerických rangerů pod palbou v Somálsku 3. října 1993 - bitva o Mogadišo | Foto: Wikimedia Commons, United States Army Rangers, volné dílo

Bitva o Mogadišo byla vybojována ve dnech 3. a 4. října 1993 v somálském Mogadišu mezi vojáky Spojených států amerických, působícími v rámci větší mírové mise Organizace spojených národů (OSN), a somálskými milicionáři, kteří byli loajální k somálskému generálovi a samozvanému „prezidentovi“ Mohamedu Farrah Aididovi.

Válka a hladomor

Od roku 1991 zuřila v Somálsku občanská válka, na jejímž počátku stálo svržení režimu diktátora Muhammada Siada Barreho a následný boj o moc mezi různými opozičními skupinami. Vzájemné vyvražďování v jedné z nejchudších a nejrozvrácenějších zemí světa vedlo k vypuknutí ničivého hladomoru, kvůli němuž se do konfliktu vložila také OSN.

V prosinci 1992 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci schvalující vytvoření mezinárodních mírových jednotek pod vedením Spojených států (Unified Task Force, UNITAF) s úkolem zajistit v regionu bezpečí pro dodávky humanitární, zejména potravinové pomoci.

Před 80 lety vstoupili Spojenci do Neapole. Němci tam ale nechali časované bomby

5. června 1993 však tyto mírové jednotky utrpěly těžkou ztrátu (nejtěžší za posledních 10 let), když byl v oblasti Mogadiša napaden pákistánský kontingent, provádějící inspekci zbrojních skladů vůdce jedné z mocenských frakcí Mohameda Farraha Aidida. Při náhlém přepadu přišlo o život 24 pákistánských vojáků.

Aidid byl za incident přímo zodpovědný, takže po něm síly OSN začaly pátrat. V pondělí 12. července pak došlo v rámci tohoto pátrání v Mogadišu k americkému útoku na jeden z domů užívaných Aididovým klanem, při němž byla řada členů tohoto klanu zabita.

Následovala krvavá odveta: 8. srpna pobili Aididovi lidé několik příslušníků amerického personálu v Somálsku, což přimělo tehdejšího amerického prezidenta Billa Clintona, aby pověřil jednotku rangerů zajetím Aidida s cílem postavit jej před soud.

Úkol zajmout a odvézt

Začátkem podzimu získaly americké síly informaci, že se v Aididem kontrolované části Mogadiša sejdou 3. října 1993 dva výše postavení velitelé jeho povstaleckých milicí. V ten den proto byla do centra města vyslána taktická skupina rangerů, jejímž úkolem bylo oba muže zatknout. Celá operace se skládala ze společné akce vzdušných i pozemních bojových jednotek. Letectvo dostalo za úkol dopravit vojáky vrtulníky na místo a poskytnout jim ze vzduchu případnou palebnou podporu, pozemní síly měly na místě naložit a odvézt zajaté rebely. Řízení celé operace, nazvané operace Gothic Serpent, dostal na starost generálmajor William F. Garrison.

Legendární černý jestřáb neboli vrtulník Black Hawk, přepravující muže, kteří měli na starost operaci v MogadišuZdroj: Wikimedia Commons, Kayyyiiiiiii, CC BY-SA 4.0

„Důležité je zmínit, že Garrison žádal před zahájením operace o to, aby akci pozemních jednotek podporovaly z moře bojové lodě AC-130 a Armor. To mu ale bylo odepřeno kvůli pravidlům použití sil. Toto rozhodnutí přímo ovlivnilo americkou schopnost dosáhnout výhody nad nepřítelem,“ uvádějí americký instruktor řízení armádních operací Clayton Dos Santos a novinář James Perdue v materiálu nazvaném „Bitva o Mogadišo: Pohled velitelství mise“.

Dalším bodem, který je třeba podle nich vzít v úvahu, bylo to, že američtí vojáci byli „příliš sebevědomí“. „Věřili, že síly Somálské národní armády (SNA) nemají zbraně ani výcvik na to, aby se mohly bránit. Vojáci i jejich velitelé dále předpokládali také to, že SNA na ně nebude připravena, takže celá akce proběhne snadno a úspěšně. Nepřítele podcenili,“ dodávají oba autoři.

Všude byli mrtví. Ofenzíva Tet skončila porážkou Vietkongu, cena byla ale vysoká

Operace, která měla původně trvat zhruba hodinu, se nakonec změnila v noční můru. Ačkoli se jejího původního cíle podařilo dosáhnout, bylo to Pyrrhovo vítězství, protože na vojáky se v důsledku jedné nepředvídané události (sestřelení jednoho z přepravních bojových vrtulníků) doslova sesypaly stovky ozbrojených Somálců. Celá akce se tak protáhla přes celou noc až do denních hodin dalšího dne a její průběh byl až neuvěřitelně krvavý.

Černý jestřáb sestřelen

K čemu tehdy před 30 lety v Mogadišu došlo? Podle autora knihy Černý jestřáb sestřelen, amerického novináře a spisovatele Marka Bowdena, neprobíhala operace od samého počátku podle plánu.

„Pozemní konvoj narazil na barikády vytvořené místními milicemi. Jedna z helikoptér přistála o blok dál severně od svého cíle a kvůli pozemnímu požáru se nemohla víc přiblížit. Jeden z příslušníků výsadkové jednotky rangerů spadl z lana a musel být se zraněním evakuován. A povstalci sestřelili pomocí reaktivního protitankového granátometu RPG-7 dva americké vrtulníky Black Hawk (Černý jestřáb, pozn. red.),“ popisuje ve Smithonian Magazine začátek děsivé noční můry Bowden.

Zdroj: Youtube

Oním zraněným rangerem, který se zřítil z lana, na němž se spouštěl z vrtulníku, byl vojín Todd Blackburn. Šlo o první ztrátu během operace, i když Blackburn pád z 21 metrů přežil. Byl však vážně zraněn a na zemi jej musel naložit pozemní tým tvořený konvojem bojových vozidel Humvee. Byla to první předzvěst toho, že operace nemusí proběhnout tak hladce, jak bylo v plánu.

Samotné zajetí obou povstaleckých vůdců nicméně proběhlo i přes Blackburnovo zranění úspěšně. Oba Aididovi velitelé skončili stejně jako Blackburn ve vozech Humvee, jež je měly vyvézt z Mogadiša.

Příběh slavné fotografie z Vietnamu: Snímek popravy změnil před 55 lety válku

Krátce nato však americké jednotky zasáhla větší katastrofa: Somálci sestřelili ručním reaktivním protitankovým granátometem první „Černý jestřáb“, tedy americký bojový vrtulník Sikorsky UH-60 Black Hawk, označený jako Super 61. Vrtulník začal rychle klesat a nakonec se zřítil do centra Mogadiša ve vzdálenosti asi 250 metrů od budovy, v níž došlo k samotné akci.

„Skutečnost, že do akce byly nasazeny vrtulníky MH-60 zranitelné vůči ručním raketometům a palbě z ručních zbraní, byla selháním velení při vyhodnocování prostředí, v němž bude akce probíhat. To jedno RPG změnilo průběh celé operace,“ tvrdí Clayton Dos Santos a James Perdue.

Pekelná silnice

Pozemní útočné síly neviděly, kam přesně Super 61 dopadl, a žádaly o navigaci. Garrison jim dal k dispozici špionážní letadlo P3 Orion, které je mělo navádět ze vzduchu, ale ukázalo se, že nejmodernější technika někdy neobstojí proti těm nejjednodušším obranným prostředkům.

„Zaprvé, SNA zablokovala a zabarikádovala většinu ulic a Orion je nedokázal odhalit. Zadruhé byl problém v tom, že letoun předával pokyny dvojici pozorovatelů, a ti pak teprve informovali řidiče na zemi. Protože informace procházely přes třetí stranu, vytvořil se krok navíc a vznikla reálná časová prodleva,“ uvádí Philip B. Dotson v práci „Úspěchy a neúspěchy bitvy o Mogadišo a její dopady na zahraniční politiku USA“ z roku 2016.

Lze si v této souvislosti připomenout sugestivní výkon nedávno zesnulého amerického herce Toma Sizemora, který ve filmu Černý jestřáb sestřelen ztvárnil skutečnou postavu podplukovníka Dannyho McKnighta, jenž velel ztracenému konvoji, bloudícímu po mogadišských ulicích, jež se měnily v naprosté peklo.

Vojáci chtěli odměnu. MacArthur na ně vyrazil s tanky, bajonety a slzným plynem

Asi dvacet minut poté, co Fadidovi muži zničili první Černý jestřáb, došlo navíc k sestřelení druhého, nazvaného Super 64, který se zřítil asi kilometr od aktuální pozice pozemních útočných sil, jež se ještě stále snažily probít se k Super 61.

Nyní tedy vozy změnily směr a zamířily nejdříve k Super 64, dostaly se ale okamžitě pod prudkou křížovou palbu, která jim zabránila v dalším postupu. „Po 45 minutách byl konvoj naložen tolika zraněnými, že se musel otočit a jet zpátky na základnu,“ uvádí Roger N. Sangivic v knize „Bitva o Mogadišo: anatomie selhání“.

Teprve 4. října ráno se obrněný konvoj probojoval k vrtulníkům. Utrpěl přitom další ztráty, ale nakonec byl schopen zachránit přeživší.

Hrozivý počet mrtvých

Přesný počet somálských obětí bitvy o Mogadišo není znám, ale odhady se pohybují až mezi třemi a čtyřmi tisíci životů. Na americké straně padlo 18 amerických vojáků a dalších 73 bylo zraněno, což představuje největší počet amerických válečných obětí od dob vietnamské války. Zajat byl jeden z pilotů vrtulníků, konkrétně nadpraporčík Michael Durant ze 160. skupiny speciálních operací, pilotující sestřelený Super 64, další tři členové jeho posádky nepřežili.

Hrdiny celé operace, jež přitom film Černý jestřáb sestřelen jen letmo zmínil, se stali nadrotmistr Gary Gordon a rotmistr Randy Shughart, dva ostřelovači z týmu Delta, kteří se nechali dobrovolně vysadit z dalšího z vrtulníků, aby Duranta na zemi kryli.

Pieta za padlé v bitvě v Mogadišu, k níž došlo 3. října 1993. K vojákům promlouvá generál William F. Garrison, jehož ve filmu Černý jestřáb sestřelen ztvárnil Sam ShepardZdroj: Wikimedia Commons, US Army, volné dílo

Dlouhou dobu potom skutečně odráželi chirurgicky přesnými zásahy obrovskou přesilu, dokud se k nim nepřátelské jednotky nedostaly tak blízko, že je zlikvidovaly ručními granáty. Jejich oběť ale nebyla marná, protože dav vyčerpaný bojem s oběma muži Duranta ušetřil a pilot se po relativně krátkém věznění vrátil domů k rodině.

Přestože byl cíl mise – zajetí Aididových pobočníků – splněn, rozsah bitvy o Mogadišo a velké ztráty vedly k tomu, že americký prezident Bill Clinton nařídil okamžité ukončení bojových operací všech zúčastněných jednotek. Následně stanovil datum stažení amerických jednotek ze somálského území na 31. březen 1994. Do roka po stažení amerických vojáků se ze Somálska stáhla také vojska OSN.