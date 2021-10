Traduje se, že když Polosuchinova jednotka dorazila na bojiště, stačil její velitel muzeum ještě před jeho poškozením krátce navštívit. Při té příležitosti se podepsal do návštěvní knihy muzea a do kolonky „Účel návštěvy“ napsal: „Přišel jsem bránit bojiště.“

Její úkol byl týž, jaký měli Kutuzovovi vojáci: zastavit u Borodina nepřítele, nebo mu alespoň způsobit co nejtěžší ztráty.

Dne 10. října je pak podpořila možná nejbojovnější formace této etapy války, 32. divize „Rudý prapor“ pod velením plukovníka Viktora Polosuchina, narychlo přesunutá k Moskvě z Dálného východu. Do obrany se zapojila prakticky okamžitě poté, co ji v Možajsku vysadili z vozů.

Po zničení západního frontu stála nyní obrana možajské linie zejména na narychlo sestavených praporech kadetů a na divizích lidové milice, které se rychle dostaly do prvních střetů s předsunutými německými jednotkami.

O 129 let později se k místu střetu dvou legendárních velitelů blížil nepřítel opět.

Dalších 27 divizí, dvě tankové brigády a 19 dělostřeleckých pluků bylo úplně obklíčeno poblíž Brjansku. Zbývalo jen 31 divizí, dvě tankové brigády a 14 dělostřeleckých pluků, které mohla Rudá armáda na vzdálených přístupech k Moskvě ještě využít tváří v tvář mnohanásobné přesile. Byla to kritická chvíle moskevské obrany; cesta k městu se zdála být úplně odkrytá.

Do extrémně nebezpečné situace se sovětská vojska na přístupech k Moskvě dostala zejména po 9. říjnu, kdy se německým armádám podařilo u Vjazmy a Brjansku úplně obklíčit západní a záložní front Rudé armády.

